Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»

Санкт-Петербург, 1 июня. Уникальная петербургская разработка «холодный туман» обеззаразит площадку ПМЭФ-2021, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Помимо разработанной в Петербурге технологии «холодный туман», на Петербургском международном экономическом форуме будут антисептики и бесплатные защитные маски. Помещения «Экспофорума» обеспечат оборудованием для обеззараживания воздуха.

Уникальные фильтры-дезинфекторы установили в централизованной системе вентиляции. Также предусмотрено использование одноразовых наушников, рассказал градоначальник в комментарии РИА Новости.

Ситуацию с коронавирусом глава Северной столицы назвал управляемой. Он отметил, что без отрицательного результата теста на коронавирус на форум никого не допустят.