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01 июня 16:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:59
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:59
Армия
Suomen Kuvalehti: Киев должен сделать выбор между Донбассом и НАТО
15:57
ФАН-ТВ
Китай окажет помощь в восстановлении экономики Сирии. События дня
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
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Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»

Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
 /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 1 июня. Уникальная петербургская разработка «холодный туман» обеззаразит площадку ПМЭФ-2021, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Помимо разработанной в Петербурге технологии «холодный туман», на Петербургском международном экономическом форуме будут антисептики и бесплатные защитные маски. Помещения «Экспофорума» обеспечат оборудованием для обеззараживания воздуха.

Уникальные фильтры-дезинфекторы установили в централизованной системе вентиляции. Также предусмотрено использование одноразовых наушников, рассказал градоначальник в комментарии РИА Новости.

Ситуацию с коронавирусом глава Северной столицы назвал управляемой. Он отметил, что без отрицательного результата теста на коронавирус на форум никого не допустят.

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пмэф беглов холодный туман
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