Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020

Санкт-Петербург, 1 июня. Стадион на Крестовском острове Северной столицы полностью готов к проведению матчей в рамках Евро-2020, рассказал губернатор Александр Беглов.

Сейчас спортивный объект передали в оперативное управление УЕФА, рассказал градоначальник РИА Новости.

«Завершен ремонт станции метро «Зенит», приведен в порядок пешеходный мост от метро к входной группе стадиона», — сообщил Беглов.

Губернатор также дал оценку ситуации с COVID-19 в преддверии ПМЭФ. Ситуация с коронавирусом непростая, но управляемая, подчеркнул он.