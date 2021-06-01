Петербурженка купила поддельную копию брендовой сумки и обратилась в полицию

Санкт-Петербург, 1 июня. Девушка увидела сумку по привлекательной для нее цене на сайте объявлений и связалась с продавцом, но позднее узнала, что приобрела контрафакт.

Женщина обратилась в отделение полиции, расположенное в Калининском районе города. Там потерпевшая рассказала, что потратила 30 тыс. рублей на сумку, подлинность которой решила проверить при помощи экспертизы за 3 тыс. рублей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Оказалось, что вместо оригинальной вещи гражданка получила подделку.

Позднее петербурженка передала всю имеющуюся информацию о продавце сотрудникам МВД, которые уже приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента. Позднее они примут процессуальное решение.

В похожей ситуации оказался проживающий в городе мужчина, сообщало Федеральное агентство новостей. Он заплатил за муляж смартфона 58 тыс. рублей.