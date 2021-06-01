Директор PushkinRun перечислил необходимую экипировку для бега

Санкт-Петербург, 1 июня. Удобная легкая обувь и одежда по погоде помогут человеку бегать намного эффективнее, заявил спортивный директор PushkinRun Валерий Дубченко.

Каждому времени года должна соответствовать своя спортивная форма. Также бегунам нужны хорошие кроссовки. Спортсменам желательно иметь две пары этой обуви, отметил кандидат в мастера спорта по триатлону Валерий Дубченко.

«Высокая стоимость спортивного изделия, как правило, обусловлена его качеством. Дорогие кроссовки при правильной подготовке позволяют бежать быстрее. Такие модели стоят от 15 до 20 тыс. руб», — добавил он во время брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Не менее важным для бегуна, по словам главы PushkinRun, является наличие спортивных часов. Они помогают понимать, какие задачи решаются в процессе тренировки.

«Есть часы-браслеты, которые мониторят пульс. На основе этого программы дают рекомендации по текущему физическому состоянию. Некоторые из них определяют период отдыха», — добавил он.

Раннее утро является лучшим временем дня для совершения пробежки, уверен диетолог Валерий Сивущин. Людям, которые хотят сбросить лишний вес, необходимо бегать с пустым желудком, так как уровень гликогена в организме мал, и для восполнения энергии начинает расходоваться подкожный жир.