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01 июня 15:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:57
ФАН-ТВ
Китай окажет помощь в восстановлении экономики Сирии. События дня
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
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Директор PushkinRun перечислил необходимую экипировку для бега

  /   Обновлено: 01 июня 2021 15:41
Общество
Директор PushkinRun перечислил необходимую экипировку для бега
pixabay.com

Санкт-Петербург, 1 июня. Удобная легкая обувь и одежда по погоде помогут человеку бегать намного эффективнее, заявил спортивный директор PushkinRun Валерий Дубченко.

Каждому времени года должна соответствовать своя спортивная форма. Также бегунам нужны хорошие кроссовки. Спортсменам желательно иметь две пары этой обуви, отметил кандидат в мастера спорта по триатлону Валерий Дубченко.

«Высокая стоимость спортивного изделия, как правило, обусловлена его качеством. Дорогие кроссовки при правильной подготовке позволяют бежать быстрее. Такие модели стоят от 15 до 20 тыс. руб», — добавил он во время брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Не менее важным для бегуна, по словам главы PushkinRun, является наличие спортивных часов. Они помогают понимать, какие задачи решаются в процессе тренировки.

«Есть часы-браслеты, которые мониторят пульс. На основе этого программы дают рекомендации по текущему физическому состоянию. Некоторые из них определяют период отдыха», — добавил он.

Раннее утро является лучшим временем дня для совершения пробежки, уверен диетолог Валерий Сивущин. Людям, которые хотят сбросить лишний вес, необходимо бегать с пустым желудком, так как уровень гликогена в организме мал, и для восполнения энергии начинает расходоваться подкожный жир.

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Все новости / Общество / Директор PushkinRun перечислил необходимую экипировку для бега
спорт бег инвентарь pushkinrun
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