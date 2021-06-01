Создание ТПУ в Петербурге снизит загруженность улиц и создаст новые рабочие места

Санкт-Петербург, 1 июня. Строительство в Петербурге нескольких крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) позволит существенно улучшить качество жизни горожан и приезжих, заявил депутат Юрий Боков.

Свое мнение член Законодательного собрания Санкт-Петербурга аргументировал в интервью изданию «Народные Новости». Он отметил, что создаваемые по принципу «сухие ноги» транспортные хабы объединяют станции железной дороги, метро, автобусного и трамвайного транспорта, и включают в свой состав перехватывающие парковки. С помощью ТПУ можно быстро и удобно попасть к городским достопримечательностям, отелям, ресторанам, МФЦ и бизнес-объектам, отметил Боков.

ТПУ позволяют эффективно разводить потоки пассажиров, что сокращает время ожидания общественного транспорта и повышает удобство при использовании личного автомобиля в городских условиях, отметил собеседник «Народных новостей».

«Развитие транспортной инфраструктуры позволит горожанам тратить меньше времени на пробки… без этого развития, без создания комплексов, делающих более удобными передвижения людей по улицам, город практически встанет. Жителям будет проблематично иметь возможность миграции, которая необходима для нашего мегаполиса», — подчеркнул Боков.

Он напомнил, что Санкт-Петербург периодически «подвисает в пробках», это можно преодолеть посредством возведения ТПУ. Кроме того, такие объекты являются образцом «настоящих инвестиций в город» и создают множество новых рабочих мест — как на этапах строительства, так и во время эксплуатации, резюмировал Боков.

Ранее значимость ТПУ для Петербурга объяснил профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, отметив успешную реализацию транспортной концепции «сухие ноги» в крупнейших городах Европы.