Создание ТПУ в Петербурге снизит загруженность улиц и создаст новые рабочие места

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01 июня 15:59
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новостей
15:57
ФАН-ТВ
Китай окажет помощь в восстановлении экономики Сирии. События дня
15:54
Экономика
Цена на нефть марки Brent преодолела отметку в 71 доллар за баррель
15:54
Происшествия
Избитому тверскому чиновнику Ломаке не понадобилась госпитализация
15:53
Общество
Глава Ростеха заявил о необходимости дать новое имя лайнеру Sukhoi Superjet
15:53
Происшествия
Омбудсмен настаивает на ужесточении закона после падения детей с батута в Барнауле
15:53
Происшествия
Разъяренный дальнобойщик напал с монтировкой на водителя легковушки в Екатеринбурге
15:51
Общество
Площадку ПМЭФ обеззаразят уникальной петербургской разработкой «холодный туман»
15:50
Спорт
Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%
15:48
Политика
Валуев назвал беспределом отказ Дании пускать болельщиков России на Евро-2021
15:47
Общество
Новый законопроект заставит зарубежные IT-компании работать по российским правилам
15:47
Общество
Раскрыто влияние пандемии COVID–19 на устойчивость бактерий к антибиотикам
15:44
Политика
Грузинские радикалы могут помочь «железному наркому» вернуться во власть
15:43
Происшествия
Россиянка заочно арестована по делу о нападении на посольство РФ
15:40
Общество
Беглов заявил о готовности стадиона в Петербурге для проведения Евро-2020
15:39
Армия
Сатановский предложил США поменять «позорные» ЗРК Patriot на С-400 для «защиты» от РФ
15:38
Спорт
Плющенко вошел в тренерский штаб сборной России на олимпийский сезон
15:38
Происшествия
Бывший глава тюменского УМВД отделался штрафом за крупную взятку
15:35
Общество
Древние жители Сибири считали лосей проводниками в загробный мир
15:35
Происшествия
Мужчина в Анапе погиб под рухнувшим с домкрата автомобилем
15:35
Общество
Журналист Придыбайло оценил закон «О просветительской деятельности»
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Создание ТПУ в Петербурге снизит загруженность улиц и создаст новые рабочие места

Общество
Создание ТПУ в Петербурге снизит загруженность улиц и создаст новые рабочие места
megalinestroy.ru  /  Мегалайн

Санкт-Петербург, 1 июня. Строительство в Петербурге нескольких крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) позволит существенно улучшить качество жизни горожан и приезжих, заявил депутат Юрий Боков.

Свое мнение член Законодательного собрания Санкт-Петербурга аргументировал в интервью изданию «Народные Новости». Он отметил, что создаваемые по принципу «сухие ноги» транспортные хабы объединяют станции железной дороги, метро, автобусного и трамвайного транспорта, и включают в свой состав перехватывающие парковки. С помощью ТПУ можно быстро и удобно попасть к городским достопримечательностям, отелям, ресторанам, МФЦ и бизнес-объектам, отметил Боков.

ТПУ позволяют эффективно разводить потоки пассажиров, что сокращает время ожидания общественного транспорта и повышает удобство при использовании личного автомобиля в городских условиях, отметил собеседник «Народных новостей».

«Развитие транспортной инфраструктуры позволит горожанам тратить меньше времени на пробки… без этого развития, без создания комплексов, делающих более удобными передвижения людей по улицам, город практически встанет. Жителям будет проблематично иметь возможность миграции, которая необходима для нашего мегаполиса», — подчеркнул Боков.

Он напомнил, что Санкт-Петербург периодически «подвисает в пробках», это можно преодолеть посредством возведения ТПУ. Кроме того, такие объекты являются образцом «настоящих инвестиций в город» и создают множество новых рабочих мест — как на этапах строительства, так и во время эксплуатации, резюмировал Боков.

Ранее значимость ТПУ для Петербурга объяснил профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, отметив успешную реализацию транспортной концепции «сухие ноги» в крупнейших городах Европы.

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петербург тпу боков
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