Беглов назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге в преддверии ПМЭФ управляемой

Санкт-Петербург, 1 июня. Оценку ситуации с коронавирусной инфекцией в Северной столице в преддверии ПМЭФ дал губернатор Александр Беглов.

Ситуация с коронавирусом SARS-CoV-2 является непростой, но управляемой, сказал он РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) станет первым мероприятием, которое проведут в условиях «новой нормальности».

На ПМЭФ работает в основном вакцинированный персонал, добавил Беглов. Участников, которые получат положительный результат теста на COVID-19, отправят на лечение в Боткинскую больницу, а тех, кто с ними контактировал, в обсерваторы.

На время проведения ПМЭФ в Санкт-Петербурге создадут резерв коек для больных коронавирусом.