Одобрение для открытия купального сезона получили 15 пляжей Петербурга

Санкт-Петербург, 1 июня. Для купания в Северной столице одобрили 15 пляжей из 26, сообщил замначальника центра ГИМС МЧС России по Петербургу Дмитрий Ермаченков.

Одна из разрешенных зон для купания расположена в Кронштадтском районе, остальные — в Курортном районе города. К использованию не допустили пляжи, расположенные в Приморском и Выборгском районах, сообщил Ермаченков.

«Там были выявлены замечания, после их устранения будет повторное освидетельствование», — сообщил замначальника центра ГИМС МЧС России по Петербургу.

Пляжи, где можно купаться, могут быть допущены к работе в летний сезон только в том случае, если на них соблюдаются все требования безопасности. Согласно требованиям, владелец мест для отдыха должен провести расчистку дна, напомнили в МЧС.