Служебная собака покусала кинолога в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Правоохранители получили из госпиталя сообщение, что полицейский кинолог пострадала при нападении служебного пса.

Инцидент произошел, когда 28-летний сержант полиции кормила животное. Врачи диагностировали у пострадавшей рваную рану левого предплечья, сейчас она находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Четырехлетний ребенок пострадал от нападения бродячей собаки в Красногорске. Агрессивное животное напало на мальчика, когда он играл на детской площадке, пишет РИАМО.