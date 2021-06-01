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14:26
Политика
Маас: НАТО готова к диалогу с Россией, но ключ к улучшению отношений находится в Москве
14:25
Спорт
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене
14:22
Политика
Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
14:22
Происшествия
Признанный в Петербурге виновным во взяточничестве экс-таможенник избежал тюрьмы
14:22
Армия
Шойгу: свыше 500 единиц техники передано в войска ПВО-ПРО за пять лет
14:21
Происшествия
Адвокат Пивоварова рассказал об уголовной ответственности для нежелательных организаций
14:18
Происшествия
Служебная собака покусала кинолога в Петербурге
14:16
Общество
Названы победители премии Glamour Influencers Awards 2021
14:15
Политика
Во Франции выступили против проведения матчей чемпионата Европы в Петербурге
14:14
Политика
Минск и Москва планируют завершить согласование программ по интеграции до конца лета
14:13
Общество
Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге
14:13
Общество
Путин назвал многодетные семьи основой будущего России
14:11
Армия
Шойгу: летчики ВКС РФ получат дополнительную нагрузку в летнем периоде обучения
14:10
Экономика
Центробанк РФ понизил курс доллара на 2 июня
14:09
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о достоинствах победительницы «Холостяка» Екатерины Сафаровой
14:09
Общество
Путин оценил эпидемиологическую обстановку в России
14:08
Армия
Глава МИД ФРГ: поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт в Донбассе
14:07
Армия
Шойгу рассказал о деталях проведения белорусско-российских учений «Запад-2021»
14:06
Происшествия
СК подтвердил возбуждение уголовного дела против Пивоварова
14:05
Экономика
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Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге

Общество
Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 1 июня. В 2021 году в Петербурге планируется построить 26 детских садов и 11 школ, сообщил в Международный день защиты детей губернатор города Александр Беглов.

Планы по строительству социальных объектов для несовершеннолетних глава Северной столицы раскрыл в обращении к петербуржцам по случаю праздника. Он подчеркнул, что политика городского правительства сегодня направлена главным образом на создание новых детских учреждений.

«Мы продолжаем держать высокие темпы строительства детских садов и школ. В 2020 году, несмотря на трудности, вызванные пандемией, в городе открылись 31 детский сад и 10 школ. В этом году по адресной инвестиционной программе планируем построить 26 детских садов и 11 школ», — говорится в обращении, опубликованном на сайте администрации Петербурга.

Беглов также отметил расширение сети учреждений дополнительного образования и напомнил о программах поддержки многодетных семей, которых в Петербурге насчитывается порядка 50 тыс.

В мае губернатор говорил о том, что у города появилась концепция развития до 2030 года. Одним из ключевых ее направлений стало развитие научных центров мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука».

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петербург беглов день защиты детей
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