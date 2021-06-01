Беглов рассказал о планах по строительству соцобъектов для детей в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. В 2021 году в Петербурге планируется построить 26 детских садов и 11 школ, сообщил в Международный день защиты детей губернатор города Александр Беглов.

Планы по строительству социальных объектов для несовершеннолетних глава Северной столицы раскрыл в обращении к петербуржцам по случаю праздника. Он подчеркнул, что политика городского правительства сегодня направлена главным образом на создание новых детских учреждений.

«Мы продолжаем держать высокие темпы строительства детских садов и школ. В 2020 году, несмотря на трудности, вызванные пандемией, в городе открылись 31 детский сад и 10 школ. В этом году по адресной инвестиционной программе планируем построить 26 детских садов и 11 школ», — говорится в обращении, опубликованном на сайте администрации Петербурга.

Беглов также отметил расширение сети учреждений дополнительного образования и напомнил о программах поддержки многодетных семей, которых в Петербурге насчитывается порядка 50 тыс.

В мае губернатор говорил о том, что у города появилась концепция развития до 2030 года. Одним из ключевых ее направлений стало развитие научных центров мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука».