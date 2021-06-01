Трое мужчин разобрали автомобиль петербуржца для кражи запчастей

Санкт-Петербург, 1 июня. Полицейские накануне получили сообщение от горожанина, который сообщил, что неизвестные разобрали принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2107.

В ходе оперативных действий стражи порядка установили трех подозреваемых в преступлении мужчин, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Ими оказались жители Петербурга 18, 19 и 37 лет. В настоящее время обстоятельства преступления выясняются.

Следователи задержали двух ранее судимых мужчин, которых подозревают в краже автомобилей в Московской области, сообщало РИАМО. Угон двух машин произошел на территориях городских округов Черноголовка и Щелково.