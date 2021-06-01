Заслуженный артист России Иосиф Левинзон умер в 86 лет

Санкт-Петербург, 1 июня. Участник старейшего в Петербурге Академического Струнного квартета имени Сергея Танеева Иосиф Левинзон скончался в Санкт-Петербурге.

Иосиф Левинзон родился 1 июня 1934 года в Харькове. После окончания Ленинградской консерватории он стал участником Академического Струнного квартета имени Сергея Танеева.

В 1978 году Евгений Мравинский пригласил Левинзона в Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии. С 1980 года он стал преподавать в Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) консерватории.

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