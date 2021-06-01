Огромная очередь из мигрантов образовалась у ЕМЦ в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Очередь из сотни мигрантов собралась у Единого миграционного центра в Петербурге. Поводом стала подача документов на получение патента для работы в России.

Причиной ажиотажа является окончание амнистии, разрешающей незаконным мигрантам оставаться на территории России на время пандемии коронавируса. Приезжие из Узбекистана и других стран ближнего зарубежья подают документы на получения патента для работы в РФ. Последний день амнистии наступит 15 июня.

Большинство россиян поддержали идею о привлечении осужденных на работу вместо трудовых мигрантов. Более 70% граждан поддержали эту идею, сообщил Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Идею замещения заключенными трудовых мигрантов поддержал депутат Государственной думы России Вячеслав Милонов. Парламентарий перечислил несколько причин, почему иностранных рабочих нужно заменять на отечественных.