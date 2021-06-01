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01 июня 12:57
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новостей
12:56
Политика
Россия и Белоруссия договорились проработать совместную реакцию за санкции Запада
12:55
Происшествия
Судебные заседания по делам Соболь назначены на 7 и 8 июня
12:55
Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным его встречу с Байденом
12:55
Политика
Песков рассказал о работе Путина над выступлением на ПМЭФ
12:55
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:53
Общество
Прикамье стало лидером среди регионов РФ с наибольшим числом взяток до 10 тыс. рублей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
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Огромная очередь из мигрантов образовалась у ЕМЦ в Петербурге

  /   Обновлено: 01 июня 2021 12:02
Общество
Огромная очередь из мигрантов образовалась у ЕМЦ в Петербурге
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov/Russian Look

Санкт-Петербург, 1 июня. Очередь из сотни мигрантов собралась у Единого миграционного центра в Петербурге. Поводом стала подача документов на получение патента для работы в России.

Причиной ажиотажа является окончание амнистии, разрешающей незаконным мигрантам оставаться на территории России на время пандемии коронавируса. Приезжие из Узбекистана и других стран ближнего зарубежья подают документы на получения патента для работы в РФ. Последний день амнистии наступит 15 июня.

Большинство россиян поддержали идею о привлечении осужденных на работу вместо трудовых мигрантов. Более 70% граждан поддержали эту идею, сообщил Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Идею замещения заключенными трудовых мигрантов поддержал депутат Государственной думы России Вячеслав Милонов. Парламентарий перечислил несколько причин, почему иностранных рабочих нужно заменять на отечественных.

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Все новости / Общество / Огромная очередь из мигрантов образовалась у ЕМЦ в Петербурге
петербург очередь миграция
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