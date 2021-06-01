Профессор Блинкин оценил важность строительства ТПУ в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин прокомментировал планы возглавляемой Геннадием Корупятником компании «Мегалайн» построить пассажирские хабы в Санкт-Петербурге.

«Мегалайн» представит план по строительству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Северной столице на Петербургском международном экономическом форуме. Один из таких хабов возведут на станции метро «Старая деревня». ТПУ, который планируют построить с учетом концепции «сухих ног» (пересадка с одного вида транспорта на другой без выхода на улицу), позволит объединить железную дорогу, метрополитен, трамвайные и троллейбусные остановки, а также перехватывающую парковку.

Как отметил Михаил Блинкин, являющийся директором Института экономики транспорта и транспортной политики, подобные хабы давно функционируют в Европе. Эксперт оценил важность строительства ТПУ в Санкт-Петербурге и подчеркнул, что такие объекты играют важную роль в жизни большого города.

«Раньше я рассказывал о транспортно-пересадочных узлах в Париже, Мюнхене, Иерусалиме, и эти ТПУ отлично функционируют», — сказал профессор в комментарии Piter.tv.

Москва уже переняла опыт европейских городов: в столице работают четыре ТПУ, но городское правительство планирует построить гораздо больше пассажирских хабов. Глава транспортно-инженерного центра Института генплана Москвы Игорь Бахирев говорил, что к таким объектам можно отнести и МЦК.

«МЦК и МЦД позволили создать новые маршруты, появилась возможность экономить время в пути, разгрузить многие дорожные участки», — отмечал плюсы Бахирев.

Глава рабочей группы по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин подчеркивал, что строительство ТПУ в Петербурге по аналогии с Москвой разгрузит дорожную сеть. По его мнению, этим вопросом нужно заниматься очень срочно.