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01 июня 12:57
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новостей
12:56
Политика
Россия и Белоруссия договорились проработать совместную реакцию за санкции Запада
12:55
Происшествия
Судебные заседания по делам Соболь назначены на 7 и 8 июня
12:55
Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным его встречу с Байденом
12:55
Политика
Песков рассказал о работе Путина над выступлением на ПМЭФ
12:55
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:53
Общество
Прикамье стало лидером среди регионов РФ с наибольшим числом взяток до 10 тыс. рублей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
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Профессор Блинкин оценил важность строительства ТПУ в Санкт-Петербурге

Общество
Профессор Блинкин оценил важность строительства ТПУ в Санкт-Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Полина Пашкова; Александр Маньков

Санкт-Петербург, 1 июня. Профессор НИУ ВШЭ Михаил Блинкин прокомментировал планы возглавляемой Геннадием Корупятником компании «Мегалайн» построить пассажирские хабы в Санкт-Петербурге.

«Мегалайн» представит план по строительству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Северной столице на Петербургском международном экономическом форуме. Один из таких хабов возведут на станции метро «Старая деревня». ТПУ, который планируют построить с учетом концепции «сухих ног» (пересадка с одного вида транспорта на другой без выхода на улицу), позволит объединить железную дорогу, метрополитен, трамвайные и троллейбусные остановки, а также перехватывающую парковку.

Как отметил Михаил Блинкин, являющийся директором Института экономики транспорта и транспортной политики, подобные хабы давно функционируют в Европе. Эксперт оценил важность строительства ТПУ в Санкт-Петербурге и подчеркнул, что такие объекты играют важную роль в жизни большого города.

«Раньше я рассказывал о транспортно-пересадочных узлах в Париже, Мюнхене, Иерусалиме, и эти ТПУ отлично функционируют», — сказал профессор в комментарии Piter.tv.

Москва уже переняла опыт европейских городов: в столице работают четыре ТПУ, но городское правительство планирует построить гораздо больше пассажирских хабов. Глава транспортно-инженерного центра Института генплана Москвы Игорь Бахирев говорил, что к таким объектам можно отнести и МЦК.

«МЦК и МЦД позволили создать новые маршруты, появилась возможность экономить время в пути, разгрузить многие дорожные участки», — отмечал плюсы Бахирев.

Глава рабочей группы по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин подчеркивал, что строительство ТПУ в Петербурге по аналогии с Москвой разгрузит дорожную сеть. По его мнению, этим вопросом нужно заниматься очень срочно.

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Все новости / Общество / Профессор Блинкин оценил важность строительства ТПУ в Санкт-Петербурге
петербург транспорт тпу мегалайн
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