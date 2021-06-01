Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Новый ледовый дворец появится в Петербурге. Его построят на месте, где располагался СКК «Петербургский» в Московском районе.

Здание возведут по проекту австрийских архитекторов, отметили в пресс-службе ООО «СКА Арена». Архитектурное бюро Coop Himmelblau одержало победу в рамках международного конкурса концепций фасадов будущего спорткомплекса. На его сайте появился макет «СКА Арены».

Предполагается, что новый ледовый дворец появится в Петербурге к осени 2022 года. Уже в 2023-м он примет матчи Чемпионата мира по хоккею с шайбой. Работы планируется выполнить в рамках концессионного соглашения, заключенного в январе 2020-го между правительством Петербурга и ООО «СКА Арена».

Россиянина Сергея Толчинского признали лучшим игроком встречи на чемпионате мира по хоккею в Риге. Спортсмен отправил две шайбы в ворота сборной Швейцарии. Он известен как нападающий клуба КХЛ «Авангард». Его признали самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина.