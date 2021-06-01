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01 июня 11:24
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новостей
11:23
Общество
Вице-адмирал Сухачев скончался на 76-м году жизни в Петербурге
11:22
Общество
Троллейбусы с кондиционерами и USB-портами появятся в Самаре уже к концу июня
11:20
Происшествия
Задержанного Пивоварова доставили в аэропорт Пулково
11:20
Армия
Зеленский заявил об опасности военной эскалации на севере, востоке и юге Украины
11:19
Общество
Власти выделят землю дагестанцу, ухаживающему за брошенными волкодавами
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
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Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге

  /   Обновлено: 01 июня 2021 11:16
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
Архитектурное бюро Coop Himmelblauс

Санкт-Петербург, 1 июня. Новый ледовый дворец появится в Петербурге. Его построят на месте, где располагался СКК «Петербургский» в Московском районе.

Здание возведут по проекту австрийских архитекторов, отметили в пресс-службе ООО «СКА Арена». Архитектурное бюро Coop Himmelblau одержало победу в рамках международного конкурса концепций фасадов будущего спорткомплекса. На его сайте появился макет «СКА Арены».

Предполагается, что новый ледовый дворец появится в Петербурге к осени 2022 года. Уже в 2023-м он примет матчи Чемпионата мира по хоккею с шайбой. Работы планируется выполнить в рамках концессионного соглашения, заключенного в январе 2020-го между правительством Петербурга и ООО «СКА Арена».

Россиянина Сергея Толчинского признали лучшим игроком встречи на чемпионате мира по хоккею в Риге. Спортсмен отправил две шайбы в ворота сборной Швейцарии. Он известен как нападающий клуба КХЛ «Авангард». Его признали самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина.

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петербург строительство ска арена
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