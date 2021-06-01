Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов

Санкт-Петербург, 1 июня. В Петербурге за прошлый год закупили 56 новых вагонов метро, 142 автобуса, 13 трамваев и 349 автобусов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов с членами городского правительства провел совещание в Смольном. На собрании подвели итоги выполненных в прошлом году государственных программ по развитию транспортной системы города. Правительство Петербурга подписало соглашение с Министерством промышленности и торговли России ПАО «Газпром» и ПАО «КамАЗ».

Предписания рассчитывает на постепенный переход транспортного комплекса города на газомоторное топливо. Глава Петрограда подчеркнул, что в этом году продолжатся работы по улучшению качества обслуживания пассажирского транспорта, повышения доли автодорог соответствующих всем требованиям.

Петербург продолжает улучшать качество дорог и участвует в проекте развития транспортных узлов нового поколения, который даст городу новый экономический импульс.