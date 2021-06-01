Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Проект по реконструкции территории промзоны «Горская» поможет Петербургу начать развивать береговые зоны Финского залива.

Петербургское руководство в рамках проведения ПМЭФ, который стартует 2 июня, планирует подписание договоренностей с компанией «Мегалайн» по реализации масштабных инвестиционных проектов, включая реновацию строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская».

Глава петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов считает, что благодаря этой инициативе город начнет развивать побережье Финского залива. К реализации проекта Петербург идет уже давно, однако возникали сложности с поиском инвесторов.

Политик добавил, что для лучшего воплощения всех идей необходимо привлекать к проекту субъекты малого и среднего бизнеса, пишет «ПолитРоссия».

Депутат Госдумы России Сергей Вострецов высоко оценил создание новой достопримечательности в Петербурге. По его словам, в городе должно быть больше парков и развлекательных центров. Плюс ко всему поездки по Петербургу станут комфортнее благодаря новым ТПУ, пишет НСН.