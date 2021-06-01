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Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
Все новости
01 июня 11:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:23
Общество
Вице-адмирал Сухачев скончался на 76-м году жизни в Петербурге
11:22
Общество
Троллейбусы с кондиционерами и USB-портами появятся в Самаре уже к концу июня
11:20
Происшествия
Задержанного Пивоварова доставили в аэропорт Пулково
11:20
Армия
Зеленский заявил об опасности военной эскалации на севере, востоке и юге Украины
11:19
Общество
Власти выделят землю дагестанцу, ухаживающему за брошенными волкодавами
11:18
Армия
Ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на учения в Баренцево море
11:17
Политика
Аудитор Счетной палаты России Мень подал заявление об отставке
11:15
Общество
Австрийское архитектурное бюро разработает концепцию облика «СКА Арены» в Петербурге
11:14
Общество
Петербург в прошлом году закупил 56 вагонов метро и 349 автобусов
11:13
Общество
Два детеныша косули пополнили зоопарк Барнаула
11:12
Происшествия
Пивоваров стал фигурантом дела за репост в Facebook
11:12
Общество
Юный рэпер Lil Loaded скончался в США
11:07
Общество
Журналист-международник Мэлор Стуруа умер в возрасте 93 лет
11:04
Общество
Дальневосточная самка леопарда побила рекорд многодетности
11:03
Происшествия
В МЧС отметили падение уровня воды на юге Красноярского края
11:03
Экономика
В Госдуме приняли во втором чтении закон о бесплатной газификации
11:02
Антитеррор
Зелимхан Яндарбиев: человек, сделавший Чеченскую войну неизбежной
11:00
Политика
Володин призвал прекратить делать Россию «источником» всех проблем
10:58
Армия
Бойцы ЮВО проведут свыше 500 часов виртуальных тренировок на базе в Абхазии
10:58
Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
Все новости

Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге

Политика
Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 июня. Проект по реконструкции территории промзоны «Горская» поможет Петербургу начать развивать береговые зоны Финского залива.

Петербургское руководство в рамках проведения ПМЭФ, который стартует 2 июня, планирует подписание договоренностей с компанией «Мегалайн» по реализации масштабных инвестиционных проектов, включая реновацию строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская».

Глава петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов считает, что благодаря этой инициативе город начнет развивать побережье Финского залива. К реализации проекта Петербург идет уже давно, однако возникали сложности с поиском инвесторов.

Политик добавил, что для лучшего воплощения всех идей необходимо привлекать к проекту субъекты малого и среднего бизнеса, пишет «ПолитРоссия».

Депутат Госдумы России Сергей Вострецов высоко оценил создание новой достопримечательности в Петербурге. По его словам, в городе должно быть больше парков и развлекательных центров. Плюс ко всему поездки по Петербургу станут комфортнее благодаря новым ТПУ, пишет НСН.

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Все новости / Политика / Дмитрий Панов назвал плюсы развития промзоны «Горская» в Петербурге
петербург деловая россия горская
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