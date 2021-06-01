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01 июня 12:56
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новостей
12:55
Происшествия
Судебные заседания по делам Соболь назначены на 7 и 8 июня
12:55
Политика
Лукашенко обсуждал с Путиным его встречу с Байденом
12:55
Политика
Песков рассказал о работе Путина над выступлением на ПМЭФ
12:55
Армия
Лукашенко опроверг сообщения о создании российских военных баз в Белоруссии
12:53
Общество
Прикамье стало лидером среди регионов РФ с наибольшим числом взяток до 10 тыс. рублей
12:52
Политика
Ереван доложил о приостановке работы трехсторонней комиссии с Москвой и Баку
12:52
Политика
Песков оценил возможность проведения переговоров в «нормандском формате»
12:51
Общество
Регистрацию пассажиров без паспорта на авиарейсы могут разрешить в России
12:51
Общество
В Москве вручили премию «Творческое открытие»
12:49
Общество
Песков объяснил, кто принимает решение о возобновлении авиасообщения с Турцией
12:49
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина с руководством «Единой России»
12:49
Политика
Песков: никто не будет стерилизовать повестку встречи Путина и Байдена
12:46
Общество
Камчатка вошла в топ-5 регионов по доступности дополнительного образования
12:46
Армия
Кедми: Россия разнесет системы ПРО США еще до того, как они отреагируют
12:44
Политика
Владимир Зеленский назвал «Северный поток — 2» козырной картой России
12:44
Шоу-бизнес
Ида Галич отказалась снова выходить замуж после развода
12:43
Экономика
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимость украинского транзита
12:42
Происшествия
Суд в Краснодаре 2 июня изберет меру пресечения Андрею Пивоварову
12:41
Политика
Лукашенко привозил на встречу с Путиным документы по Союзному государству и Китаю
12:39
Армия
Зеленский рассказал о немецком вооружении, которое Киев мечтает получить
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Эксперт предупредила об очередях в метро во время ПМЭФ и чемпионата Европы

Общество
Эксперт предупредила об очередях в метро во время ПМЭФ и чемпионата Европы
Невские Новости  / 

В Петербурге изменен режим работы наземного вестибюля станции метро «Нарвская». При этом в ближайшие недели в городе стартует ряд крупных мероприятий, в частности ПМЭФ и чемпионат Европы по футболу, что неизбежно приведет к увеличению трафика. О том, как справиться со стрессом человеку, который опаздывает на работу или важную встречу, поясняет доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Екатерина Огарева.

Чаще всего попадаются на крючок стресса люди с иррациональными убеждениями. Они считают, что должны всем нравиться и делать все на отлично. Таким людям тяжело примириться со своими ошибками, они крайне чувствительны к критике и недовольству начальства.

«Нельзя по щелчку пальцев научиться отпускать ситуацию и стать совершенным. Важно отдавать себе отчет, что наша способность контроля не безгранична. Существуют факторы, которые от нас не зависят, винить себя из-за них неправильно», — рассказывает эксперт. 

Как отмечает психолог, сначала необходимо разобраться с тем, почему человек опаздывает. Исследователи выделяют четыре типа людей по критериям пунктуальности: стратеги, коммуникаторы, стабилизаторы и решатели. Первые всегда очень четко видят цель и воспринимают картину происходящего целиком. Для таких людей скорее характерна проблема «упускаю время».

Эксперт предупредила об очередях в метро во время ПМЭФ и Чемпионата Европы
freepik.com  / Designed by Freepik

Коммуникаторам важны групповая гармония и командный дух, они много времени тратят на переговоры и обсуждения отношений. К стабилизаторам можно отнести этаких технологов времени, приверженцев тайм-менеджмента и целей по SMART. В свою очередь, решателей форс-мажоры и приближение дедлайна мобилизуют, заставляют действовать четко и быстро, а вне горящих сроков и неотложных дел они попросту впадают в спячку.

«Даже в такой простой типологии просматриваются личностные предпосылки отношения со временем. Для одних опоздание — то, что нарушает стабильность и вызывает тревогу. Для других — подстегивающий фактор мобилизации», — добавляет Екатерина Огарева.

Далеко не каждой организации по силам выстроить график, подходящий всем указанным типам. Поэтому чаще всего речь идет о системе учета рабочего времени персонала и сопутствующих штрафных санкциях. Чтобы она работала, руководству необходимо наказывать провинившегося сразу после проступка. Тогда человек поймет, что ситуация не осталась незамеченной.

Эксперт предупредила об очередях в метро во время ПМЭФ и Чемпионата Европы
freepik.com  / Designed by Freepik

Опоздавшему рекомендуют использовать взрослую модель поведения. Необходимо проанализировать возможную реакцию начальства, взять на себя адекватную ответственность и предложить способ решения проблемы. Инициатива при этом должна исходить от самого человека, это подчеркнет отсутствие осознанного намерения нарушать дисциплину.

«Фраза в этой модели может звучать так: «Я понимаю, что доставил неудобства своим опозданием и огорчил вас. Мне неприятна эта ситуация. Мое опоздание вызвано тем-то. Впредь обещаю делать все от меня зависящее, чтобы не опаздывать», — поясняет психолог.

К слову, в метро пассажиры могут получить справку о нарушении графика транспортного обслуживания для предъявления по месту работы. 

Напомним, режим работы наземного вестибюля станции «Нарвская» изменен в связи с капитальным ремонтом эскалатора. С 31.05.2021 г. по 13.08.2021 г. по рабочим дням с 08:10 до 09:15 вход в вестибюль закрыт, с 16:40 до 19:00 вход в вестибюль ограничен.

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Все новости / Общество / Эксперт предупредила об очередях в метро во время ПМЭФ и чемпионата Европы
метрополитен пмэф чемпионат европы по футболу нарвская
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