Эксперт предупредила об очередях в метро во время ПМЭФ и чемпионата Европы

В Петербурге изменен режим работы наземного вестибюля станции метро «Нарвская». При этом в ближайшие недели в городе стартует ряд крупных мероприятий, в частности ПМЭФ и чемпионат Европы по футболу, что неизбежно приведет к увеличению трафика. О том, как справиться со стрессом человеку, который опаздывает на работу или важную встречу, поясняет доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Екатерина Огарева.

Чаще всего попадаются на крючок стресса люди с иррациональными убеждениями. Они считают, что должны всем нравиться и делать все на отлично. Таким людям тяжело примириться со своими ошибками, они крайне чувствительны к критике и недовольству начальства.

«Нельзя по щелчку пальцев научиться отпускать ситуацию и стать совершенным. Важно отдавать себе отчет, что наша способность контроля не безгранична. Существуют факторы, которые от нас не зависят, винить себя из-за них неправильно», — рассказывает эксперт.

Как отмечает психолог, сначала необходимо разобраться с тем, почему человек опаздывает. Исследователи выделяют четыре типа людей по критериям пунктуальности: стратеги, коммуникаторы, стабилизаторы и решатели. Первые всегда очень четко видят цель и воспринимают картину происходящего целиком. Для таких людей скорее характерна проблема «упускаю время».

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Коммуникаторам важны групповая гармония и командный дух, они много времени тратят на переговоры и обсуждения отношений. К стабилизаторам можно отнести этаких технологов времени, приверженцев тайм-менеджмента и целей по SMART. В свою очередь, решателей форс-мажоры и приближение дедлайна мобилизуют, заставляют действовать четко и быстро, а вне горящих сроков и неотложных дел они попросту впадают в спячку.

«Даже в такой простой типологии просматриваются личностные предпосылки отношения со временем. Для одних опоздание — то, что нарушает стабильность и вызывает тревогу. Для других — подстегивающий фактор мобилизации», — добавляет Екатерина Огарева.

Далеко не каждой организации по силам выстроить график, подходящий всем указанным типам. Поэтому чаще всего речь идет о системе учета рабочего времени персонала и сопутствующих штрафных санкциях. Чтобы она работала, руководству необходимо наказывать провинившегося сразу после проступка. Тогда человек поймет, что ситуация не осталась незамеченной.

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Опоздавшему рекомендуют использовать взрослую модель поведения. Необходимо проанализировать возможную реакцию начальства, взять на себя адекватную ответственность и предложить способ решения проблемы. Инициатива при этом должна исходить от самого человека, это подчеркнет отсутствие осознанного намерения нарушать дисциплину.

«Фраза в этой модели может звучать так: «Я понимаю, что доставил неудобства своим опозданием и огорчил вас. Мне неприятна эта ситуация. Мое опоздание вызвано тем-то. Впредь обещаю делать все от меня зависящее, чтобы не опаздывать», — поясняет психолог.

К слову, в метро пассажиры могут получить справку о нарушении графика транспортного обслуживания для предъявления по месту работы.

Напомним, режим работы наземного вестибюля станции «Нарвская» изменен в связи с капитальным ремонтом эскалатора. С 31.05.2021 г. по 13.08.2021 г. по рабочим дням с 08:10 до 09:15 вход в вестибюль закрыт, с 16:40 до 19:00 вход в вестибюль ограничен.