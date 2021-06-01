Петербургская полиция задержала по горячим следам воров-альпинистов

Санкт-Петербург, 1 июня. Трое мужчин совершали квартирные кражи с помощью альпинистского снаряжения. Последняя вылазка оказалась роковой.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников, которые залезали через окна в квартиры с помощью альпинистского снаряжения и воровали чужое имущество. Похитителей взяли по горячим следам во время очередного «набега» на квартиру в доме по улице Ленсовета. Трое ранее судимых мужчин стали фигурантами уголовного дела. Всего они успели похитить около 1,5 млн рублей.

Воровавших сигареты и алкоголь в магазинах Ленобласти задержала полиция, сообщал сайт 360tv.ru. Мужчин поймали в тот момент, когда они в очередной раз пытались украсть товар из супермаркета.