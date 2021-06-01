Преподаватель петербургского колледжа задержана после смерти супруга

Санкт-Петербург, 1 июня. Сотрудники полиции задержали 24-летнюю преподавательницу колледжа. Основанием стала смерть ее 30-летнего супруга, сообщил источник в правоохранительных органах.

В дежурную часть поступил вызов от преподавательницы. Девушка заявила, что ее муж получил ножевое ранение и ночью вернулся домой. В дальнейшем мужчина скончался.

В квартире были обнаружены следы крови, в том числе и на занавесках. С места происшествия изъяты несколько ножей, а также свертки с веществом темного цвета. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве.

Пенсионерка из Орска до 7 июля пробудет под стражей. Она подозревается в убийстве своей внучки, сообщало РИА56.