Расклейщик интимных объявлений выстрелил в петербуржца после замечания

Санкт-Петербург, 1 июня. Полицейские задержали расклейщика объявлений, который применил оружие во время ссоры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в Невском районе Петербурга. Мужчина расклеивал объявления с рекламой услуг интимного характера. Прохожий сделал ему замечание, после чего началась перепалка, которая закончилась стрельбой. Сначала оппонент достал предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать петербуржцу, а потом выстрелил.

Полицейские задержали нарушителя. Им оказался 28-летний житель Фрунзенского района. В ходе проверки было изъято аэрозольное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий инцидент произошел ранее в Екатеринбурге, сообщал портал Deita. Мужчина открыл стрельбу по прохожим. В результате происшествия пострадали два человека, включая маленькую девочку.