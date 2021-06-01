Художник из Петербурга придумал набор Lego с персонажами «Деревни дураков»

Санкт-Петербург, 1 июня. Художник из Северной столицы Артем Бизяев разработал концепт набора LEGO по мотивам части журнала видеокомиксов «Каламбур» — «Деревни дураков».

Свое творение он показал на странице в социальной сети Twitter. Артем Бизяев опубликовал сразу несколько постов, к которым приложил картинки с изображением героев «Деревни дураков». Среди них можно увидеть пчелу, моряка и других, пишет газета «Петербургский дневник». Артем Бизяев убежден, что пчела — это лучшее, что он смог построить из Lego.

Журнал видеокомиксов «Каламбур» появился на телеэкранах во второй половине 1990-х годов. Зрителям сразу пришлись по вкусу представленные в нем герои. Всего вышло почти 140 выпусков популярной передачи. Позже проект закрылся.

В конце 2020 года в одном из российских онлайн-магазинов появились фигурки Lego в виде солдат Третьего рейха с нацисткой символикой. Законодательство РФ запрещает распространение подобных предметов на территории РФ. Ресурс, осуществляющий продажу, может быть заблокирован.