Первая сеть 5G начала работать в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. ПАО «МТС» запустило в 16 локациях в Петербурге и пригородах пилотную пользовательскую сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц.

Пилотная сеть 5G в самом Петербурге доступна в восьми локациях: «Экспофорум» (основная площадка ПМЭФ-2021), стадион «Газпром Арена» и площадь перед ним, Дворцовая площадь, Яхтенный мост, Ботанический сад, технопарк «Ленполиграфмаш», Малая монетная улица и Площадь Искусств.

Кроме того, шесть зон расположены в Кронштадте. С 4 июня сеть 5G заработает на территории парка им. 300-летия Санкт-Петербурга, Московского вокзала и ТРЦ «Питерленд». Со временем количество зон 5G и покрытие будет увеличиваться, сообщает «Интерфакс».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города начинают проект по внедрению 5G в столичный метрополитен. На сегодняшний день в Москве имеется восемь полигонов, где тестируют новую сеть.