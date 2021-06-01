Бастрыкин провел совещание по реконструкции ведомственных объектов в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по теме строительства и ремонта учебных ведомственных зданий в Петербурге.

В совещании приняли участие заместитель Минобороны РФ Тимур Иванов, замы председателя СК РФ Сергей Горяйнов и Александр Клаус и другие руководители подразделений ведомства.

Во время мероприятия был представлен отчет об организации строительства зданий Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК РФ в Петергофе, а также о ремонте зданий на набережной реки Мойки. По итогам встречи Бастрыкин поручил создать рабочую группу по оперативному решению вопросов.

Бастрыкин ранее проводил совещание в формате видеоконференции относительно дальнейшей работы судебно-экспертного центра Следственного комитета России. По словам Бастрыкина, судебно-экспертные центры должны участвовать в расследовании дел, находящихся в компетенции СК, и не подменять другие службы.