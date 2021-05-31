Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев указал на проблемы Петербурга и регионов

В Санкт-Петербург с рабочим визитом прибыл депутат Госдумы РФ, лидер ВПП «Родина» Алексей Журавлев. В пресс-центре «Комсомольской правды» политик встретился с журналистами ведущих СМИ, где указал на проблемы Петербурга и регионов, а также рассказал о масштабном политическом проекте партии «Родина».

В рамках рабочей поездки по северу, северо-западу России, Ленинградской области и ряду региональных муниципалитетов чиновник отметил схожесть проблем. Однако, каждый город отличается своей спецификой, что побудило политика к созданию программы «Сто городов России». Ее главной целью является посещение малых городов страны, которые зачастую остаются без внимания на федеральном, а то и региональном уровне, познакомиться с жителями и узнать, что их беспокоит.

«В каждом населенном пункте есть свои проблемы, мы их фиксируем, затем будем в системном порядке выносить эти вопросы на федеральный уровень, а те, которые можно решить с местной властью, решаем сразу. Это очень важно. Это будет проводиться не только в рамках избирательной кампании», — говорит лидер «Родины».

В предвыборной кампании лидер четко дал понять, что преследует главную цель — обратить внимание именно на регионы. Ведь порой малые города выглядят, словно заброшенные, там проблемы с ЖКХ, социальной сферой. Как говорит Журавлев, если в столице свои проблемы худо-бедно решаются, то малым городам нужна отдельная программа.

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Посетив Ленинградскую область чиновник первым делом сделал акцент на огромных застройках, которые поднимаются к небу с завидной частотой, и отсутствии парков. Но самым удручающим для него показалось отсутствие социальной сферы в некоторых районах Ленобласти.

«Эту вещь, нужно выносить на федеральный уровень и говорить об этом. Если делается застройка, то необходимо продумывать социальную сферу», — отмечает политик.

Ни для кого не станет открытием, что при осуществлении массовых застроек и микрорайонов должны строиться школы, детские сады, спортивные сооружения, места отдыха, парковки. Такая же история и с дорожными развязками близ Петербурга. Во избежание пробок должны появляться дороги. Но, по мнению Журавлева, это ясно всем, кроме чиновников.

Лидер партии «Родина» указал и на проблемы в самой культурной столице России. Начав с самого простого – отсутствия урн для мусора в центре города.

«Вдоль Зимнего дворца даже стакан из-под кофе выбросить некуда. Нет урн, а если есть, то вокруг огромная гора мусора. Это же культурная столица, лицо города. И нигде не написано об увеличении затрат на уборку, на установку тех же мусорок. Ничего не нашел. Почему этого нет?» — вопрошает политик.

Федеральное агентство новостей /

Не оставил без внимания Журавлев и проблему петербургских дорог. Он отметил, что 36% дорожных артерий не соответствуют нормативам, а ремонтируется лишь 1%. По его мнению, так относиться к городу нельзя.

По словам Алексея Журавлева, сейчас в каждом регионе страны формируются списки партийцев. Он также добавил, что партия «Родина» обязательно примет участие на региональных выборах в ЗакС Санкт-Петербурга и Ленобласти, чтобы выставить кандидатов партии.

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