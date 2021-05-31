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31 мая 23:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:11
Политика
«Не было Украины как таковой»: Пушков напомнил депутату Рады об истории Киева
23:11
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:11
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
Африка
Только половина танзанийских спортсменов сможет поехать на Олимпиаду в Токио
22:01
Общество
Как сегодня работают уникальные региональные партнеры Медиагруппы «Патриот»
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Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев указал на проблемы Петербурга и регионов

Общество
Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев указал на проблемы Петербурга и регионов
Федеральное агентство новостей  / 

В Санкт-Петербург с рабочим визитом прибыл депутат Госдумы РФ, лидер ВПП «Родина» Алексей Журавлев. В пресс-центре «Комсомольской правды» политик встретился с журналистами ведущих СМИ, где указал на проблемы Петербурга и регионов, а также рассказал о масштабном политическом проекте партии «Родина».

В рамках рабочей поездки по северу, северо-западу России, Ленинградской области и ряду региональных муниципалитетов чиновник отметил схожесть проблем. Однако, каждый город отличается своей спецификой, что побудило политика к созданию программы «Сто городов России». Ее главной целью является посещение малых городов страны, которые зачастую остаются без внимания на федеральном, а то и региональном уровне, познакомиться с жителями и узнать, что их беспокоит.  

«В каждом населенном пункте есть свои проблемы, мы их фиксируем, затем будем в системном порядке выносить эти вопросы на федеральный уровень, а те, которые можно решить с местной властью, решаем сразу. Это очень важно. Это будет проводиться не только в рамках избирательной кампании», — говорит лидер «Родины».

В предвыборной кампании лидер четко дал понять, что преследует главную цель — обратить внимание именно на регионы. Ведь порой малые города выглядят, словно заброшенные, там проблемы с ЖКХ, социальной сферой. Как говорит Журавлев, если в столице свои проблемы худо-бедно решаются, то малым городам нужна отдельная программа.

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев указал на проблемы Петербурга и регионов
Федеральное агентство новостей  / 

Посетив Ленинградскую область чиновник первым делом сделал акцент на огромных застройках, которые поднимаются к небу с завидной частотой, и отсутствии парков. Но самым удручающим для него показалось отсутствие социальной сферы в некоторых районах Ленобласти.

«Эту вещь, нужно выносить на федеральный уровень и говорить об этом. Если делается застройка, то необходимо продумывать социальную сферу», — отмечает политик.

Ни для кого не станет открытием, что при осуществлении массовых застроек и микрорайонов должны строиться школы, детские сады, спортивные сооружения, места отдыха, парковки. Такая же история и с дорожными развязками близ Петербурга. Во избежание пробок должны появляться дороги. Но, по мнению Журавлева, это ясно всем, кроме чиновников.

Лидер партии «Родина» указал и на проблемы в самой культурной столице России. Начав с самого простого – отсутствия урн для мусора в центре города.

«Вдоль Зимнего дворца даже стакан из-под кофе выбросить некуда. Нет урн, а если есть, то вокруг огромная гора мусора. Это же культурная столица, лицо города. И нигде не написано об увеличении затрат на уборку, на установку тех же мусорок. Ничего не нашел. Почему этого нет?» — вопрошает политик.

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев указал на проблемы Петербурга и регионов
Федеральное агентство новостей  / 

Не оставил без внимания Журавлев и проблему петербургских дорог. Он отметил, что 36% дорожных артерий не соответствуют нормативам, а ремонтируется лишь 1%. По его мнению, так относиться к городу нельзя.

По словам Алексея Журавлева, сейчас в каждом регионе страны формируются списки партийцев. Он также добавил, что партия «Родина» обязательно примет участие на региональных выборах в ЗакС Санкт-Петербурга и Ленобласти, чтобы выставить кандидатов партии.

Ранее депутат ГД рассказал, как действовать РФ в условиях политики США. По словам парламентария, Москва должна придерживаться своего, правильного курса.

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Все новости / Общество / Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев указал на проблемы Петербурга и регионов
санкт-петербург родина журавлев
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