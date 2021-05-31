Гигантский мяч устанавливают к Евро-2020 в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 31 мая. Огромный мяч-студию устанавливают в парке 300-летия в Петербурге к чемпионату Европы по футболу. Мяч будет представлять собой телестудию.

Специалисты приступили к монтажу гигантского зеркального мяча. Работы близятся к завершению, поэтому уже сейчас жители Петербурга и гости города могут увидеть промежуточный результат. Предполагается, что внутри конструкции будет располагаться студия для комментаторов матчей.

Демонтаж объекта планируется в июле, уже после окончания Евро-2020. Диаметр конструкции достигает 14 метров, а ее внешнюю сторону покроют светоотражающими экранами. Первый матч Евро-2020 состоится 12 июня.

Ранее соперников российской сборной по группе оценил экс-защитник сборной РФ Дмитрий Сенников. По его словам, в этот раз России придется сложнее, чем в 2016 году на Чемпионате мира.