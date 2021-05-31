Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем

Санкт-Петербург, 31 мая. Водитель такси мог погибнуть за рулем автомобиля. К счастью, его спас пассажир, который вовремя отвел руль и избежал серьезной аварии.

Таксис посадил в машину четырех пассажиров — молодого человека с женой и их двоих детей. На перекрестке он не смог ухватить левой рукой руль, а пассажир обратил на это внимание. Дальше ситуация ухудшилась — мужчине стало плохо, он полностью потерял чувство координации. Об этом 43-летний водитель Юрий рассказал в беседе с «Петербургским дневником».

Пассажир успел схватить руль и отвести машину от столба, в результате такси влетело в поребрик. Молодой человек вызвал таксисту медиков, которые отвезли мужчину в 26-ю больницу на улице Костюшко. У пациента диагностировали инсульт и коронавирус. Юрий не смог найти человека, который спас ему жизнь, но очень ему благодарен.

Ранее сообщалось, что в Калининграде прохожий спас из пожара двоих детей. Возгорание произошло в квартире, где находились малыши. Им оказал своевременную помощь проходивший мимо молодой человек.