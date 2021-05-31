Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой

Санкт-Петербург, 31 мая. Депутат ЗакСа Денис Четырбок рассказал о плюсах создания транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Петербурге по аналогии со столицей. Проект обсудят участники ПМЭФ-2021.

Депутат подчеркнул, что жители Санкт-Петербурга, в особенности пассажиры общественного транспорта, обязательно оценят новые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), пишет Nation News. Спикер уверен, что горожане только выиграют от реорганизации транспортной инфраструктуры.

«Станций метрополитена мало, ввод в эксплуатацию новых станций откладывается. Транспортные узлы, логистика — то, что необходимо городу», — пояснил Денис Четырбок.

Имеющийся проект создания ТПУ обсудят на предстоящем международном экономическом форуме, который пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня. По задумке авторов, комфортные и отвечающие требованиям хабы должны быть созданы в точках слияния значительных пассажиропотоков, например, в районах станций метро «Улица Дыбенко», «Старая Деревня», «Парнас» и других.

«Самый главный плюс ТПУ — удобство горожан. Если мы внедряем что-то новое, направленное на сокращение времени пересадок, более оперативную подачу транспорта пассажиру и так далее, это можно только приветствовать», — заявил народный избранник.

Создавая ТПУ в тех местах, где соединяются массовые пассажиропотоки, можно разграничить их с помощью создания новых и объединения старых объектов транспортной инфраструктуры. Так, идеальный пересадочный хаб обеспечит пассажирам комфортный и быстрый переход между несколькими видами транспорта, включая железную дорогу, автобусы и трамваи, а также перехватывающие парковки. Отмечается, что на создание хабов петербургских транспортников вдохновил положительный опыт Москвы.