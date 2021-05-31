Руководитель портала «Правосудие» объяснил важность юридической грамотности молодежи

Санкт-Петербург, 31 мая. Главред канала «Правосудие» Вадим Закон принял участие в брифинге, который провел глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Издание является партнером медиагруппы.

Канал информирует об изменениях в юридической сфере. Также сотрудники портала помогают читателям решать практические и юридические вопросы. Канал уникален тем, что с ним сотрудничают юристы, объяснил Столярчук.

Основной ориентир издания — это воспитание патриотизма у молодежи. Об этом рассказал в ходе брифинга, который прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», главный редактор канала «Правосудие» Вадим Закон.

«Сегодня молодежь — это будущее завтра. Они станут политиками, чиновниками, юристами. Хотелось бы, чтобы молодежь уже сегодня была правосознательная, чтобы завтра они могли занимать должности патриотические, настроенные на развитие нашего государства», — подчеркнул главный редактор канала «Правосудие».

Молодежь должна разбираться в законе, чтобы не поддаваться провокациям блогеров, не выходить на несанкционированные митинги. В российском законодательстве хорошо регламентированы правила проведения акций.

«Зачем молодым людям калечить себе жизнь, потому что блогеры внушают им вещи, которые ее ломают», — отметил Вадим Закон.

Пресса, которая занимается вопросами правового сознания, должна больше внимания уделять именно молодым россиянам. Необходимо всеми средствами и в доступной, интересной форме доносить информацию, подытожил главный редактор канала «Правосудие».

До этого глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил об информационном сотрудничестве с каналом «Правосудие». Основная цель партнерства заключается в повышении правовой культуры россиян.