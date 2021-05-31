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31 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:09
Общество
Выдавать разрешения на добычу лося и медведя начнут с 1 июня в Кировской области
20:09
Происшествия
Суд арестовал 17-летнего жителя Черняховска, избившего школьника
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
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Руководитель портала «Правосудие» объяснил важность юридической грамотности молодежи

  /   Обновлено: 31 мая 2021 19:25
Общество
Руководитель портала «Правосудие» объяснил важность юридической грамотности молодежи
pixabay.com

Санкт-Петербург, 31 мая. Главред канала «Правосудие» Вадим Закон принял участие в брифинге, который провел глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Издание является партнером медиагруппы.

Канал информирует об изменениях в юридической сфере. Также сотрудники портала помогают читателям решать практические и юридические вопросы. Канал уникален тем, что с ним сотрудничают юристы, объяснил Столярчук.

Основной ориентир издания — это воспитание патриотизма у молодежи. Об этом рассказал в ходе брифинга, который прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», главный редактор канала «Правосудие» Вадим Закон.

«Сегодня молодежь — это будущее завтра. Они станут политиками, чиновниками, юристами. Хотелось бы, чтобы молодежь уже сегодня была правосознательная, чтобы завтра они могли занимать должности патриотические, настроенные на развитие нашего государства», — подчеркнул главный редактор канала «Правосудие».

Молодежь должна разбираться в законе, чтобы не поддаваться провокациям блогеров, не выходить на несанкционированные митинги. В российском законодательстве хорошо регламентированы правила проведения акций.

«Зачем молодым людям калечить себе жизнь, потому что блогеры внушают им вещи, которые ее ломают», — отметил Вадим Закон.

Пресса, которая занимается вопросами правового сознания, должна больше внимания уделять именно молодым россиянам. Необходимо всеми средствами и в доступной, интересной форме доносить информацию, подытожил главный редактор канала «Правосудие».

До этого глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил об информационном сотрудничестве с каналом «Правосудие». Основная цель партнерства заключается в повышении правовой культуры россиян.

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патриот правосудие брифинг медиагруппа
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