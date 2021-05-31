Строительство ТПУ в Петербурге по аналогии с Москвой разгрузит дорожную сеть

Санкт-Петербург, 31 мая. Руководитель рабочей группы по транспорту петербургского ЗакСа Константин Чебыкин заявил, что Петербург нуждается в развитии, которое может обеспечить строительство ТПУ.

Речь идет о планах по подписанию соглашений о реализации двух инвестиционных проектов компании «Мегалайн» с властями Санкт-Петербурга. Проект, который оценивается ориентировочно в 236 миллиардов рублей, подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он предполагает строительство транспортно-пересадочных узлов и дополнительных автовокзалов, а также облагораживание промзоны «Горская».

Глава рабочей группы по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин в беседе с редакцией «ПолитЭксперта» заявил, что город нуждается в таком развитии.

«У нас есть один автовокзал, который находится в центре города, и он крайне неудобен для перевозчиков. Я рад, что эта тема опять поднята, потому что те предложения, которые были по автовокзалам, фактически уже не работают. Но Санкт-Петербургу просто необходимы ТПУ, чтобы разгрузить дорожную сеть. Этим вопросом надо срочно заниматься», — утверждает Чебыкин.

Он отметил, что аналогичные проекты уже давно реализуются в Москве, и Санкт-Петербургу, как второму по величине российскому городу, также нужно активно работать в этом направлении. По мнению руководителя рабочей группы по транспорту ЗакСа, культурной столице России необходимы транспортные узлы у четырех вокзалов, которые предполагается разместить на окраинах города для удобства.

Более подробно ознакомиться с проектами компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» можно будет на ПМЭФ — форум состоится 2–5 июня в Северной столице.