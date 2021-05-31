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31 мая 20:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:09
Общество
Выдавать разрешения на добычу лося и медведя начнут с 1 июня в Кировской области
20:09
Происшествия
Суд арестовал 17-летнего жителя Черняховска, избившего школьника
20:04
Общество
Эксперт объяснил, почему во время ливней Симферополь затапливает, а асфальт всплывает
20:03
Общество
Ограничение авиасообщения между Россией и Турцией продлят после 1 июня
20:03
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала, как ее «рвало» из-за домогательств известного актера
20:02
Весь мир
Канадские полицейские убили 26-летнюю девушку у нее дома
20:00
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». Небо. Самолет. Лукашенко
19:57
Общество
Вертикальный спецвыпуск «Смешариков» выйдет к 18-летию мультсериала
19:57
Политика
Макрон потребовал объяснений от Дании и США после скандала со слежкой
19:56
Политика
В Совбезе заявили о силовых и экономических мерах для пресечения внешних угроз России
19:55
Общество
Пассажир такси в Петербурге спас водителя, которому стало плохо за рулем
19:52
Общество
Крымский блогер рассказал о плюсах и минусах отдыха на «крымских Мальдивах»
19:51
Латинская Америка
Кастильо против Фухимори: итоги предвыборных дебатов в Перу
19:50
Латинская Америка
ООН требует от Дуке расследовать гибель митингующих
19:49
Общество
Власти Турции надеются на скорое восстановление авиасообщения с Россией
19:41
Происшествия
Оправдывавшей терроризм активистке «Левого сопротивления» вынесли приговор
19:41
Общество
Участники ПМЭФ-2021 обсудят создание в Петербурге ТПУ по аналогии с Москвой
19:40
Происшествия
Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД в Саратовской области
19:40
Происшествия
Женщина за рулем «Лады-Калины» сбила двух человек в Казани
19:39
Политика
Борис Грызлов оценил предварительное голосование «Единой России»
Все новости

В Петербурге на время ПМЭФ создадут резерв коек для больных COVID-19

Общество
В Петербурге на время ПМЭФ создадут резерв коек для больных COVID-19
 /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 31 мая. Резерв коек для больных коронавирусной инфекцией создадут на время проведения Петербургского международного экономического форума.

Участники мероприятия, у которых выявят COVID-19, сразу будут госпитализированы. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы создаем дополнительные места в стационарах», — заявил он в эфире «Радио России».

Число участников ПМЭФ-2021 не превысит 5 тыс. человек. При этом большую часть времени они будут находиться на изолированной площадке «Экспофорума». Кроме того, все участники форума дважды пройдут тестирование на коронавирус.

На ПМЭФ представят два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга. Среди них транспортный хаб и экоцентр в округе станции Горская.

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петербург пмэф коронавирус
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