В Петербурге на время ПМЭФ создадут резерв коек для больных COVID-19

Санкт-Петербург, 31 мая. Резерв коек для больных коронавирусной инфекцией создадут на время проведения Петербургского международного экономического форума.

Участники мероприятия, у которых выявят COVID-19, сразу будут госпитализированы. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы создаем дополнительные места в стационарах», — заявил он в эфире «Радио России».

Число участников ПМЭФ-2021 не превысит 5 тыс. человек. При этом большую часть времени они будут находиться на изолированной площадке «Экспофорума». Кроме того, все участники форума дважды пройдут тестирование на коронавирус.

На ПМЭФ представят два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга. Среди них транспортный хаб и экоцентр в округе станции Горская.