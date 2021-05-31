Суд в Петербурге вынес приговор по делу 17-летней давности

Санкт-Петербург, 31 мая. В Ленинском суде Северной столицы завершилось расследование уголовного дела в отношении 61-летнего уроженца Барнаула. Его судили за преступления, совершенные 17 лет назад.

Мужчину судили за разбой в составе преступной группы и вымогательство в особо крупном размере. Приговор в отношении подсудимого с учетом его болезни, возраста, наличия несовершеннолетнего ребенка и полного раскаяния в содеянном составил четыре года и три месяца колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2003 году двое предпринимателей не поделили прибыль, один из них оказался должен другому около 50 тыс. долларов. Однако возвращать их не собирался. Тогда обиженный предприниматель обратился к подсудимому, чтобы тот «выбил» долг.

Обвиняемый встретился с должником, похитил его и начал угрожать физической расправой. Затем подсудимый и его подельник заставили потерпевшего позвонить приятелю, чтобы тот привез на указанное место часть долга. В назначенный час на месте преступников ждал он и сотрудники правоохранительных органов. Их задержали.

Сотрудники полиции Московской области поймали подозреваемых в вымогательстве, сообщал ФАН. Злоумышленники вымогали у бизнесмена, производящего медицинские маски, 5 млн рублей.