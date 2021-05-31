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31 мая 18:41
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новостей
18:41
Экономика
Мантуров проведет совещание с участниками металлургического рынка РФ
18:40
Политика
Аналитик Анатолий Степанов заявил о необходимости сохранить национальное сознание
18:39
Происшествия
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили за многомиллионную растрату
18:38
Политика
Чехия просит Россию не считать ее недружественным государством
18:37
Экономика
Корейская Kia обновила кроссовер Seltos для рынка Китая
18:36
Общество
Яхтенный капитан назвал причину, по которой страдает водный туризм в Петербурге
18:36
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Федора Смолова вышла замуж за скандального блогера
18:32
Наука
Назван фактор, который усугубляет воздействие алкоголя на печень
18:27
Общество
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает часы переработки
18:27
Происшествия
Консультант Госдумы рассказала о состоянии здоровья после ДТП с блогером Билом
18:26
Наука
Доктор Мясников объяснил связь между клетчаткой и долголетием
18:25
Политика
Белоруссия угрожает выйти из проекта Е40 из-за действий Киева
18:25
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности идеи установки алкозамков в России
18:22
ФАН-ТВ
Путин дал старт производству автомобилей Aurus. События дня
18:18
Общество
Главред тамбовского портала объяснила важность позитивных новостей в инфополе РФ
18:16
Общество
Рост подростковой преступности и суицидов: Митянина указала на последствия пандемии
18:14
Армия
МИД Турции: Анкара считает недопустимыми требования прекратить использование С-400
18:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов рассказал о неразделенной любви к Алике Смеховой
18:11
Экономика
Эксперт Шлеменков рассказал о новых стандартах качества жилья в Подмосковье
18:05
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Суд в Петербурге вынес приговор по делу 17-летней давности

Происшествия
Суд в Петербурге вынес приговор по делу 17-летней давности
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Санкт-Петербург, 31 мая. В Ленинском суде Северной столицы завершилось расследование уголовного дела в отношении 61-летнего уроженца Барнаула. Его судили за преступления, совершенные 17 лет назад.

Мужчину судили за разбой в составе преступной группы и вымогательство в особо крупном размере. Приговор в отношении подсудимого с учетом его болезни, возраста, наличия несовершеннолетнего ребенка и полного раскаяния в содеянном составил четыре года и три месяца колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2003 году двое предпринимателей не поделили прибыль, один из них оказался должен другому около 50 тыс. долларов. Однако возвращать их не собирался. Тогда обиженный предприниматель обратился к подсудимому, чтобы тот «выбил» долг.

Обвиняемый встретился с должником, похитил его и начал угрожать физической расправой. Затем подсудимый и его подельник заставили потерпевшего позвонить приятелю, чтобы тот привез на указанное место часть долга. В назначенный час на месте преступников ждал он и сотрудники правоохранительных органов. Их задержали.

Сотрудники полиции Московской области поймали подозреваемых в вымогательстве, сообщал ФАН. Злоумышленники вымогали у бизнесмена, производящего медицинские маски, 5 млн рублей.

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санкт-петербург вымогательство приговор
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