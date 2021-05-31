Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге

Время каникул в российских школах — уже совсем близко. Государственные организации не всегда могут принять всех желающих, тогда на передний план выходят несанкционированные детские лагеря. На брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Северной столице.

По словам детского омбудсмена, на сегодняшний день принятие решения об открытии стационарных лагерей в Петербурге и Ленобласти — на высоком старте. Открытие летних смен ожидается совсем скоро.

«Мы ждем решение Роспотребнадзора, которое позволит открыть лагерные смены. Они продлятся в течение двух недель, как и в прошлом году, с ограниченным количеством участников. Лагеря летние, которые без проживания при школах уже работают, там также ребенок может проводить свое свободное время», — говорит Анна Митянина.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На сегодняшний день одной из актуальных и серьезных проблем в сфере детского отдыха уполномоченный по правам ребенка считает так называемые стихийные лагеря, которые организуются без внимания поднадзорных органов.

«В одной спортивной школе тренеры между собой договорились, сняли какой-то зал в области, вывезли туда команду подростков футболом заниматься. Когда отец ребенка увидел условия, в которых находились дети, ему стало дурно. Здесь же — отсутствие догляда, непонятно, что с санэпидемиологическими правилами, как они едят, какой у них режим дня», — указывает на проблему омбудсмен.

Кроме того, Митянина подчеркивает, что в подобных «съездах» тяжело определить ответственного за жизни детей, ведь родители добровольно передают ребенка в руки спортивных тренеров, педагогов дополнительного образования и других специалистов, которые и организуют подобные выезды. Поэтому из соображений безопасности ребенка лучше отдавать предпочтение государственным организациям.

«Я пропагандирую государственные лагеря или те лагеря, которые вошли в программу, значит, они проверенные от а до я. Нельзя надеяться на то, что обойдется — не обойдется», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отметила, что в программу туристического кешбэка в Северной столице вошли 16 лагерей. Однако пока они не могут открыть смены из-за отсутствия соответствующего разрешения от Роспотребнадзора.