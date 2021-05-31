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Политика
«Не было Украины как таковой»: Пушков напомнил депутату Рады об истории Киева
23:11
Общество
Чартерное авиасообщение с Албанией возобновят с 10 июня
23:11
Общество
Россия увеличит количество авиарейсов с рядом стран 10 июня
23:06
ЦАР
Корреспондент RT France оценил роль России в обеспечении бесперебойного снабжения ЦАР
23:05
Общество
Россия с 10 июня возобновит ЖД сообщение с Белоруссией
23:00
Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
22:51
Армия
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии
22:51
Спорт
Сборная России оформила досрочный выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею
22:48
Технологии
Пользователи в Сети нашли неожиданное преимущество PS5 над Xbox
22:36
ЦАР
Глава ЦАР поблагодарил РФ за помощь в спасении страны и назвал ее близким другом
22:32
ФАН-ТВ
Герои РФ и лидер партии «Родина» возложили цветы на Марсовом поле
22:29
Общество
Законопроекты о выплате полных сумм должниками по алиментам внесли в ГД
22:23
Политика
Макрон привился от коронавируса
22:21
Происшествия
Белла Потемкина стала участницей страшной аварии
22:20
ЦАР
Журналисты RT France рассказали о возвращении безопасности в золотоносные районы ЦАР
22:16
Общество
Пивоварова повезли в Главное следственное управление СК по Петербургу
22:14
Африка
Власти Мали заявили об активизации террористических группировок на юге страны
22:09
Происшествия
Направлявшийся в Варшаву самолет вылетел через 19 минут после снятия Пивоварова
22:07
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Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге

Общество
Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Время каникул в российских школах — уже совсем близко. Государственные организации не всегда могут принять всех желающих, тогда на передний план выходят несанкционированные детские лагеря. На брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Северной столице.

По словам детского омбудсмена, на сегодняшний день принятие решения об открытии стационарных лагерей в Петербурге и Ленобласти — на высоком старте. Открытие летних смен ожидается совсем скоро.

«Мы ждем решение Роспотребнадзора, которое позволит открыть лагерные смены. Они продлятся в течение двух недель, как и в прошлом году, с ограниченным количеством участников. Лагеря летние, которые без проживания при школах уже работают, там также ребенок может проводить свое свободное время», — говорит Анна Митянина.

Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

На сегодняшний день одной из актуальных и серьезных проблем в сфере детского отдыха уполномоченный по правам ребенка считает так называемые стихийные лагеря, которые организуются без внимания поднадзорных органов.

«В одной спортивной школе тренеры между собой договорились, сняли какой-то зал в области, вывезли туда команду подростков футболом заниматься. Когда отец ребенка увидел условия, в которых находились дети, ему стало дурно. Здесь же — отсутствие догляда, непонятно, что с санэпидемиологическими правилами, как они едят, какой у них режим дня», — указывает на проблему омбудсмен.

Кроме того, Митянина подчеркивает, что в подобных «съездах» тяжело определить ответственного за жизни детей, ведь родители добровольно передают ребенка в руки спортивных тренеров, педагогов дополнительного образования и других специалистов, которые и организуют подобные выезды. Поэтому из соображений безопасности ребенка лучше отдавать предпочтение государственным организациям.

«Я пропагандирую государственные лагеря или те лагеря, которые вошли в программу, значит, они проверенные от а до я. Нельзя надеяться на то, что обойдется — не обойдется», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отметила, что в программу туристического кешбэка в Северной столице вошли 16 лагерей. Однако пока они не могут открыть смены из-за отсутствия соответствующего разрешения от Роспотребнадзора.

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Все новости / Общество / Анна Митянина указала на проблему стихийного детского отдыха в Петербурге
лагерь лето детский лагерь
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