Петербург после небольших дождей ожидает наступление тепла

Санкт-Петербург, 31 мая. Последний день весны в Петербурге принесет дожди, которые дадут старт потеплению. О таком прогнозе сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погода в Северной столице, оказавшись под влиянием малоактивного фронтального раздела, к концу дня ожидается дождливой. Во второй половине понедельника местами прогнозируется выпадение небольшого количества осадков.

Температура пока будет держаться на несколько градусов ниже положенной нормы. В Петербурге потеплеет до +18 градусов, а в Ленобласти — до +19 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление уменьшится до 764 мм рт. ст.

Москвичам тем временем рассказали, что заключительный день мая в столице будет облачным, хоть и с прояснениями. При этом осадков не прогнозируется.