Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 31 мая. Приморский район Санкт-Петербурга продолжает получать новые перспективные проекты. Среди них транспортный хаб по московскому опыту и экоцентр в округе станции Горская.

Так, вместо промзоны «Горская» появится парк инноваций, морской кластер, музей дамбы с обзорной площадкой, благоустроенная портовая набережная и бизнес-инфраструктура.

Другим масштабным проектом будет строительство пилотного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который станет выполнять транспортную, деловую, гостиничную и общественную функции. За образец был взят успешный опыт работы таких хабов в Москве.

Множество жителей Ленобласти регулярно приезжают в Петербург на работу, что делает вопрос транспортной доступности крайне важным.

«Поэтому такие транспортные узлы, создаваемые на Старой Деревне, на Ржевке играют большую роль. В первую очередь для жителей области и города», — отметил глава региональной общественной организации «СПБ.АВТО» Святослав Данилов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Объем инвестиций для обоих проектов составит порядка 236 млрд рублей. Презентации данных программ состоятся на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня в Северной столице.

Российские компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» представят проект «Залив островов» на ПМЭФ. Он предусматривает строительство жилой и деловой зоны на искусственном намывном острове недалеко от башни «Газпрома».