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31 мая 17:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:03
Общество
Виталий Милонов поддержал антитабачную политику Роспотребнадзора
17:02
Экономика
Два крупных инвестпроекта по благоустройству Петербурга представят на ПМЭФ
17:01
Политика
Штаб-квартиру НАТО закрыли для белорусских представителей
17:00
Общество
Экономист назвал причины, почему Украина останется одной из самых бедных стран
16:59
Происшествия
СК проводит проверку после падения малыша из окна квартиры в Севастополе
16:56
Происшествия
Полиция Анапы проверяет информацию о попытке растления 11-летнего мальчика
16:54
Армия
Столтенберг объявил состав участников саммита НАТО в июне
16:54
Экономика
АвтоВАЗ приостанавливает производство из-за нехватки некоторых комплектующих
16:50
Общество
Мария Бутина предложила наградить за мужество инспектора ДПС в Новосибирске
16:50
Спорт
Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро-2020 поступят в продажу 2 июня
16:49
Общество
Раскрыта главная интрига конкурса «Детская Новая волна ― 2021» в Крыму
16:46
Общество
Сибиряки проехались по крыше многоэтажки на электросамокате
16:44
Происшествия
Сахалинские медики рассказали о самочувствии девочки, упавшей в медицинский раствор
16:41
Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
16:39
Армия
Столтенберг: НАТО хочет улучшить отношения с Россией
16:38
Происшествия
Блогеру Эдварду Билу продлили меру пресечения
16:37
Армия
Hot Cars: российский «Ночной охотник» заставит силы НАТО «молить о пощаде»
16:37
Экономика
Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей
16:35
Спорт
Дивеев назвал главную задачу сборной России на Евро-2020
16:32
Экономика
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
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Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга

Общество
Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 мая. Бывшая стройплощадка «Горская» станет новой достопримечательностью на берегу Финского залива. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов рассказал о проекте преобразования.

Санкт-Петербург и компания «Мегалайн» планируют заключить договор о развитии крупных проектов. Соглашение подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Одним из них предусматривает преображение промышленной зоны «Горская» на берегу Финского залива.

Авторы инициативы планируют обустроить видовую территорию под место для отдыха и работы. Вся площадка будет экологичной с огромным количеством зелени. Благодаря подобным проектам Санкт-Петербург станет еще более комфортным и привлекательным для туристов. По мнению депутата Вострецова, бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину».

«Парков и развлекательных центров в городе должно быть как можно больше. Эти задачи нам ставит президент, надо это развивать. Зону Финского залива, конечно, нужно использовать, восстанавливать порты», — отметил политик в интервью изданию «Народные новости».

Вострецов предположил, что место «Горской» отлично подойдет для размещения туристического кластера с отелями и экзотикой. Подобные места, по мнению парламентария, будут облюбованы приезжими и местными жителями.

С мнением коллеги согласен депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. Политик уверен, что «Горская» сможет обеспечить Северную столицу необходимыми «зелеными» зонами.

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петербург финский залив пмэф вострецов горская
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