Бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину» Петербурга

Санкт-Петербург, 31 мая. Бывшая стройплощадка «Горская» станет новой достопримечательностью на берегу Финского залива. Депутат Государственной думы Сергей Вострецов рассказал о проекте преобразования.

Санкт-Петербург и компания «Мегалайн» планируют заключить договор о развитии крупных проектов. Соглашение подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Одним из них предусматривает преображение промышленной зоны «Горская» на берегу Финского залива.

Авторы инициативы планируют обустроить видовую территорию под место для отдыха и работы. Вся площадка будет экологичной с огромным количеством зелени. Благодаря подобным проектам Санкт-Петербург станет еще более комфортным и привлекательным для туристов. По мнению депутата Вострецова, бывшую стройплощадку «Горская» превратят в «туристическую жемчужину».

«Парков и развлекательных центров в городе должно быть как можно больше. Эти задачи нам ставит президент, надо это развивать. Зону Финского залива, конечно, нужно использовать, восстанавливать порты», — отметил политик в интервью изданию «Народные новости».

Вострецов предположил, что место «Горской» отлично подойдет для размещения туристического кластера с отелями и экзотикой. Подобные места, по мнению парламентария, будут облюбованы приезжими и местными жителями.

С мнением коллеги согласен депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. Политик уверен, что «Горская» сможет обеспечить Северную столицу необходимыми «зелеными» зонами.