Объем инвестиций в обновление «Горской» в Петербурге составит более 60 млрд рублей

Санкт-Петербург, 31 мая. Обновление промзоны возле станции Горская в Курортном районе Петербурга может привлечь инвестиции на сумму более 60 млрд рублей.

Территорию в будущем планируется благоустроить, создав на ней многофункциональный, экологический центр для бизнеса и туризма. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 2 по 5 июня, планируется подписание соглашения о планах по реализации новой концепции «Горской».

Проект подразумевает работу над музеем дамбы и смотровой башней, а также институтом морских технологий и туризма и частным кадетским корпусом. Кроме того, в концепцию включили марину для яхт, обновленную портовую набережную и другие перспективные инновационные объекты, передает «Городовой».

Наряду с этим обновление «Горской» потребует развития транспортно-пересадочных узлов, которые позволят обеспечить транспортную доступность. Таким образом вырастет эффективность функционирования территории, а также увеличится туристическая привлекательность объектов.

Депутат ГД Евгений Федоров ранее оценил влияние ТПУ на жизнь Петербурга. Так, реализация проекта даст возможность горожанам отказаться от машин в пользу общественного транспорта.