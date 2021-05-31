Пенсионерка расплатилась дорогим велосипедом за «ремонт телевизора» в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. В полицию обратился 38-летний местный житель. Мастер по ремонту обманом выманил у 64-летней пенсионерки велосипед стоимостью 40 тыс. рублей.

Женщина вызвала мастера по ремонту телевизоров для того, чтобы подключить антенну. Мужчина пришел, попытался отремонтировать технику, но у него не получилось. Он пообещал пенсионерке, что через пару часов прибудет другой мастер, а за свои услуги мастер попросил 3,5 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Потерпевшая сказала, что у нее есть только 1 тыс. рублей, на что злоумышленник попросил отдать ему велосипед, который принадлежал сыну женщины. Она сделала это не раздумывая, потому что чувствовала себя плохо и хотела, чтобы молодой человек ушел. Позднее сын пенсионерки заметил пропажу и обратился в полицию.

К сотрудникам полиции Северной столицы обратилась пожилая женщина, у которой в церкви похитили дамскую сумку, сообщал ФАН. В сумке был кошелек с денежными средствами на сумму 4700 рублей.