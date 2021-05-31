Как выбрать стоматологию: топ-6 критериев

По данным сайта по поиску медицинских услуг «НаПоправку», в Санкт-Петербурге работает 1291 стоматологическая клиника.

Рассказываем, как из 1000+ стоматологий подобрать подходящую. В статье собрали шесть критериев, которые помогут при выборе клиники.

Квалификация персонала

Дополнительное образование, курсы, повышение квалификации — важно. Хороший врач обучается непрерывно. Бонусом будет зарубежное образование. Не стесняйтесь интересоваться перед записью, где учился врач, может ли показать диплом или сертификат.

Каждое достижение врача — гордость для клиники!

Документы, подтверждающие стаж и прохождение обучения, можно найти на сайте стоматологии.

«Свое место»

Общая атмосфера также играет важную роль. При знакомстве с клиникой обратите внимание на вежливость персонала, чистоту помещения, отношение к пациентам. Если при входе в стоматологию не настигает страх — это хороший знак.

Компетентность

Специалист не должен забывать про врачебную этику. Врач не может осуждать, давать комментарии, не связанные со здоровьем, снисходительно общаться с клиентом.

Рейтинги и отзывы

Рейтинг и комментарии — ориентир в поиске стоматолога. Советуем читать рекомендации пациентов на независимых площадках: otzovik.com, ru.otzyv.com. Отзывы оставляют реальные клиенты клиник. Рецензии помогают составить полную картину о стоматологии.

Социальные сети и сайт

Просмотрите социальные сети, изучите сайт клиники. Прочтите информацию в разделе «О компании»: долго ли клиника находится на рынке, ведут ли прием узконаправленные специалисты клиники, разберите портфолио.

stomcomforta.ru / Стоматология комфорта

Как понять, что врач НЕ подходит

Деньги — приоритет

Здоровье пациента — задача, с которой работает врач. Назначение бесполезных процедур, попытка лечить клиента «подольше» — признак того, что на вас хотят нажиться, будьте осторожны.

Отказ показывать диплом

Доверяйте здоровье только дипломированным специалистам. Вы вправе запросить у администрации лицензию на лечение.

Давление на вас

Комфорт в общении со специалистом — одно из условий продуктивного лечения. Если врач давит на вас, и поскорее хочется сбежать с его кресла — меняйте специалиста.

Где искать надежную клинику?

Выбирать из сотен клиник ту, что будет соответствовать всем стандартам, сложно. Проверка каждого из критериев отнимает время.

«Стоматология Комфорта» учитывает каждый из вышеперечисленных факторов отбора.

«Стоматология Комфорта» — частная клиника в Санкт-Петербурге, где лечат не только качественно, но и безболезненно. Врачи лечат заболевания разной сложности: кариес, пульпит, периодонтит.

stomcomforta.ru / Стоматология комфорта

Почему стоит обратиться в «Стоматологию Комфорта»

Средняя оценка, по отзывам пациентов, — 4,7 балла.

12 видов услуг: от профессиональной чистки зубов до протезирования. Это значит, что все необходимые процедуры можно выполнить в одном месте. Удобно и быстро.

Цены известны сразу. Стоимость каждой услуги указана на сайте. До записи на прием можно ознакомиться с прайс-листом и рассчитать нужную сумму. Есть возможность оформить рассрочку.

Узконаправленные специалисты.

Стоматология отвечает за результат. Гарантия на лечение — два года.

Современное оборудование и качественные материалы.

Удобное расположение на карте города. Каждый из филиалов клиники находится в шаговой доступности от метро.

Онлайн-запись. Не нужно получать талон, ждать в очереди или звонить. Выбирайте удобную дату и приходите на прием в «Стоматологию Комфорта».

Комфорт. Безболезненные процедуры лечат не только зубы, но и страх врачей-стоматологов.

Бесплатная консультация врача.

Приятный бонус — клиника дарит скидку 7% подписчикам социальных сетей. Подписывайтесь и экономьте на лечении!

stomcomforta.ru / Стоматология комфорта

Контакты клиники «Стоматология Комфорта»

Телефон: +7 (812) 407-22-11

Сайт: https://stomcomforta.ru/

Адреса:

ул. Гороховая, 25 (ст. м. «Сенная площадь»)

ул. Зины Портновой, 54 (ст. м. «Ленинский проспект»)

ул. Сикейроса, 11, корп. 1 (ст. м. «Озерки»)

ул. Дыбенко, 27, корп. 1 (ст. м. «Улица Дыбенко»)

пр. Авиаконструкторов, 4, корп. 1 (ст. м. «Комендантский проспект»)

Время работы: Пн–Вс с 9:00 до 21:00, без перерыва и выходных.