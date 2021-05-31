Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 31 мая. Российские компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» продемонстрируют проект «Залив островов» на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект предусматривает строительство жилой и деловой зоны на искусственном намывном острове недалеко от башни «Газпрома». Общая площадь земельного участка составит около 200 гектаров, 3,2 млн «квадратов» этой территории отдадут под жилую застройку, 1,8 млн кв. м. — под коммерческую и 0,2 млн кв. м. — под школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты.

«Залив островов» по задумке создателей станет экологичным проектом, поскольку вся территория будет свободна от автомобилей. Вместо них авторы предлагают использовать велосипеды, персональные микровагоны, трамваи, а также автоматический электрический транспорт. Высотные дома планируется облагородить «зелеными крышами», а также вертикальными садами.

Для создания острова будут использованы технологии намыва, пользующиеся популярностью во всем мире, пишет Piter.TV. Так, около 40% территорий Нидерландов являются намывными. Первой данный метод строительства использовала Япония, их первый подобный остров появился еще в 1634 году. Кроме того, большая часть береговой линии Страны восходящего солнца также является намывной.

Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) нового поколения планируют в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Проект представят на Петербургском международном экономическом форуме.