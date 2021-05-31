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31 мая 15:40
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новостей
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
Все новости

Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ

Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
forumspb.com  /  ПМЭФ

Санкт-Петербург, 31 мая. Российские компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» продемонстрируют проект «Залив островов» на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект предусматривает строительство жилой и деловой зоны на искусственном намывном острове недалеко от башни «Газпрома». Общая площадь земельного участка составит около 200 гектаров, 3,2 млн «квадратов» этой территории отдадут под жилую застройку, 1,8 млн кв. м. — под коммерческую и 0,2 млн кв. м. — под школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты.

«Залив островов» по задумке создателей станет экологичным проектом, поскольку вся территория будет свободна от автомобилей. Вместо них авторы предлагают использовать велосипеды, персональные микровагоны, трамваи, а также автоматический электрический транспорт. Высотные дома планируется облагородить «зелеными крышами», а также вертикальными садами.

Для создания острова будут использованы технологии намыва, пользующиеся популярностью во всем мире, пишет Piter.TV. Так, около 40% территорий Нидерландов являются намывными. Первой данный метод строительства использовала Япония, их первый подобный остров появился еще в 1634 году. Кроме того, большая часть береговой линии Страны восходящего солнца также является намывной.

Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) нового поколения планируют в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Проект представят на Петербургском международном экономическом форуме.

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зингер девелопмент мегалайн залив островов пмэф 2021
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