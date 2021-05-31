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31 мая 15:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:38
Экономика
«Горская» позволит Петербургу создать современные деловые и туристические кластеры
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
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Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами

Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 мая. Расположение промзоны «Горская» указывает на необходимость ее благоустройства, заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Культурной столице России необходимы креативные пространства, подчеркнул он, комментируя для издания «Слово и Дело» планы компании «Мегалайн» реализовать проект новой зоны «Горская» на территории бывшей одноименной промзоны города.

По словам парламентария, промзона занимает очень большое пространство, причем возле моря, когда эту территорию можно «использовать для горожан».

«Что нужно сейчас горожанам? Ответ: остро не хватает зеленых зон, зон прогулок. Вы зайдите в «Новую Голландию» или «Севкабель Порт» — территория бывших промзон здесь моментально обрела десятки тысяч посетителей, которые приходят туда ежедневно», — отметил Цивилев.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и компания «Мегалайн» на полях Международного экономического форума также подпишут соглашения о реализации нескольких крупных инвестиционных проектов. В частности, речь идет о транспортно-пересадочных узлах, которые должны дать экономический импульс городу.

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россия санкт-петербург цивилев
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