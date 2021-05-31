Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами

Санкт-Петербург, 31 мая. Расположение промзоны «Горская» указывает на необходимость ее благоустройства, заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Культурной столице России необходимы креативные пространства, подчеркнул он, комментируя для издания «Слово и Дело» планы компании «Мегалайн» реализовать проект новой зоны «Горская» на территории бывшей одноименной промзоны города.

По словам парламентария, промзона занимает очень большое пространство, причем возле моря, когда эту территорию можно «использовать для горожан».

«Что нужно сейчас горожанам? Ответ: остро не хватает зеленых зон, зон прогулок. Вы зайдите в «Новую Голландию» или «Севкабель Порт» — территория бывших промзон здесь моментально обрела десятки тысяч посетителей, которые приходят туда ежедневно», — отметил Цивилев.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и компания «Мегалайн» на полях Международного экономического форума также подпишут соглашения о реализации нескольких крупных инвестиционных проектов. В частности, речь идет о транспортно-пересадочных узлах, которые должны дать экономический импульс городу.