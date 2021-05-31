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31 мая 15:39
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новостей
15:38
Экономика
«Горская» позволит Петербургу создать современные деловые и туристические кластеры
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
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Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам

Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 31 мая. Проект создания транспортно-пересадочных узлов нового поколения в Санкт-Петербурге будет представлен в рамках ПМЭФ-2021. Всего в городе планируется построить 61 ТПУ.

Политолог Наум Телешевский отметил, что транспортно-пересадочные узлы давно необходимы для Северной столицы в связи с увеличением количества машин. По его мнению, проект, безусловно, облегчит жизнь петербуржцам, но возможны и некоторые издержки в виде временного перекрытия дорог.

«Я считаю, что данный проект — это хороший шаг вперед и, дай бог, чтобы этот национальный проект был воплощен талантливо — по проекту, по воплощению и, как бы парадоксально это не прозвучало, талантливо по расходованию инвестиций», — цитирует Телешевского издание «Журналистская правда».

Согласно проекту, в Петербурге планируется построить 61 ТПУ для разграничения транспортных и пассажирских потоков. В первую очередь узлы начнут развивать на территориях вблизи станций метро. Инвестиции в проект, по предварительной оценке, составят около 186 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в Северной столице со 2 по 5 июня 2021 года на площадке КВЦ «Экспофорум». Мероприятие пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. В рамках ПМЭФ-2021 запланировано более ста дискуссий. Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ состоится 4 июня.

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санкт-петербург транспорт пмэф инфраструктура тпу телешевский
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