Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам

Санкт-Петербург, 31 мая. Проект создания транспортно-пересадочных узлов нового поколения в Санкт-Петербурге будет представлен в рамках ПМЭФ-2021. Всего в городе планируется построить 61 ТПУ.

Политолог Наум Телешевский отметил, что транспортно-пересадочные узлы давно необходимы для Северной столицы в связи с увеличением количества машин. По его мнению, проект, безусловно, облегчит жизнь петербуржцам, но возможны и некоторые издержки в виде временного перекрытия дорог.

«Я считаю, что данный проект — это хороший шаг вперед и, дай бог, чтобы этот национальный проект был воплощен талантливо — по проекту, по воплощению и, как бы парадоксально это не прозвучало, талантливо по расходованию инвестиций», — цитирует Телешевского издание «Журналистская правда».

Согласно проекту, в Петербурге планируется построить 61 ТПУ для разграничения транспортных и пассажирских потоков. В первую очередь узлы начнут развивать на территориях вблизи станций метро. Инвестиции в проект, по предварительной оценке, составят около 186 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в Северной столице со 2 по 5 июня 2021 года на площадке КВЦ «Экспофорум». Мероприятие пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. В рамках ПМЭФ-2021 запланировано более ста дискуссий. Выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ состоится 4 июня.