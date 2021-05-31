Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто

Санкт-Петербург, 31 мая. В скорую помощь Северной столицы попал 33-летний житель Петербурга, отравившийся психотропным веществом.

Мужчину без сознания забрали из собственного автомобиля, сообщил источник ФАН. В настоящее время петербуржец госпитализирован в тяжелом состоянии в хирургическую реанимацию.

По предварительной информации, он выпил неизвестную жидкость из пластиковой бутылки, которую ему дал друг. Когда ему стало плохо, знакомый довел его до автомобиля и вызвал машину скорой помощи.

В Волгоградской области девятиклассница отравилась самогоном, сообщал ФАН. В урюпинскую больницу с алкогольной интоксикацией попала 15-летняя девочка.