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Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
Все новости
31 мая 15:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:38
Экономика
«Горская» позволит Петербургу создать современные деловые и туристические кластеры
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
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Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга

Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
Невские Новости

Санкт-Петербург, 31 мая. Решение развивать Санкт-Петербург именно в сторону Финского залива является обоснованным, заявил архитектор Илья Заливухин.

Так эксперт прокомментировал планы компании «Мегалайн» реализовать проект новой зоны «Горская» на территории бывшей одноименной промзоны города.

«Финский залив, море — основной ресурс Санкт-Петербурга. То, что город развивается в эту сторону, абсолютно верно, с точки зрения естественного развития дополнительных городских центров. Городские центры просто так не появляются, нужен определенный ресурс, какая-то социальная инфраструктура или природный аттрактор, природный каркас», — рассказал он в комментарии для iReactor.

Для Петербурга таким «каркасом» является именно набережная Финского залива, подчеркнул Заливухин.

Компания «Мегалайн» планирует заключить контракт на реализацию своего проекта уже в этом году в рамках Международного экономического форума. Идея подразумевает реконструкцию территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская». Здесь появятся смотровая башня, музей дамбы, а также институт и парк инноваций.

Ранее сообщалось, что «Мегалайн» на полях ПМЭФ планирует подписать с Санкт-Петербургом соглашение о реализации нескольких крупных инвестиционных проектов. В частности, речь идет о транспортно-пересадочных узлах. Ожидается, что проект даст городу экономический импульс.

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финский залив горская заливухин
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Все новости / Общество / Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
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