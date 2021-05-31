Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга

Санкт-Петербург, 31 мая. Решение развивать Санкт-Петербург именно в сторону Финского залива является обоснованным, заявил архитектор Илья Заливухин.

Так эксперт прокомментировал планы компании «Мегалайн» реализовать проект новой зоны «Горская» на территории бывшей одноименной промзоны города.

«Финский залив, море — основной ресурс Санкт-Петербурга. То, что город развивается в эту сторону, абсолютно верно, с точки зрения естественного развития дополнительных городских центров. Городские центры просто так не появляются, нужен определенный ресурс, какая-то социальная инфраструктура или природный аттрактор, природный каркас», — рассказал он в комментарии для iReactor.

Для Петербурга таким «каркасом» является именно набережная Финского залива, подчеркнул Заливухин.

Компания «Мегалайн» планирует заключить контракт на реализацию своего проекта уже в этом году в рамках Международного экономического форума. Идея подразумевает реконструкцию территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская». Здесь появятся смотровая башня, музей дамбы, а также институт и парк инноваций.

Ранее сообщалось, что «Мегалайн» на полях ПМЭФ планирует подписать с Санкт-Петербургом соглашение о реализации нескольких крупных инвестиционных проектов. В частности, речь идет о транспортно-пересадочных узлах. Ожидается, что проект даст городу экономический импульс.