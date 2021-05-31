Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына

Санкт-Петербург, 31 мая. Пожилая жительница Петербурга стала жертвой мошенников, которым отдала 300 тыс. рублей. Аферисты позвонили бабушке и сказали, что ее сын попал в аварию.

Мошенники наврали пенсионерке, что перед ними якобы сидит ее сын с разбитыми лицом и машиной, а для урегулирования спорной дорожной ситуации необходимо передать звонившему 400 тыс. рублей. Пожилая женщина не поинтересовалась, для чего конкретно нужны деньги, и заявила неизвестному, что у нее есть только 300 тыс. рублей и обручальное золотое кольцо, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Преступник сказал жертве, что кольцо не нужно, а деньги велел приготовить. Спустя какое-то время пенсионерке еще несколько раз позвонили, после чего неизвестный злоумышленник пришел и забрал завернутые в газету деньги. Когда бабушка позвонила невестке и узнала, что с сыном все в порядке, то поняла, что стала жертвой аферистов. Мужчину объявили в розыск, ведется следствие.

Пенсионерка из Химок также стала жертвой мошенников. Пожилую женщину обманул телефонный аферист, которому она отдала 300 тыс. рублей, сообщало РИАМО.