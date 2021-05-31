Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына

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31 мая 15:39
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новостей
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
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Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына

Происшествия
Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 31 мая. Пожилая жительница Петербурга стала жертвой мошенников, которым отдала 300 тыс. рублей. Аферисты позвонили бабушке и сказали, что ее сын попал в аварию.

Мошенники наврали пенсионерке, что перед ними якобы сидит ее сын с разбитыми лицом и машиной, а для урегулирования спорной дорожной ситуации необходимо передать звонившему 400 тыс. рублей. Пожилая женщина не поинтересовалась, для чего конкретно нужны деньги, и заявила неизвестному, что у нее есть только 300 тыс. рублей и обручальное золотое кольцо, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Преступник сказал жертве, что кольцо не нужно, а деньги велел приготовить. Спустя какое-то время пенсионерке еще несколько раз позвонили, после чего неизвестный злоумышленник пришел и забрал завернутые в газету деньги. Когда бабушка позвонила невестке и узнала, что с сыном все в порядке, то поняла, что стала жертвой аферистов. Мужчину объявили в розыск, ведется следствие.

Пенсионерка из Химок также стала жертвой мошенников. Пожилую женщину обманул телефонный аферист, которому она отдала 300 тыс. рублей, сообщало РИАМО.

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ограбление санкт-петербург мошенничество пенсионерка пожилая женщина
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Все новости / Происшествия / Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» сына
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