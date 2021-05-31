Только четыре водоема в Ленобласти успешно прошли проверку Роспотребнадзора

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31 мая 15:38
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
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Только четыре водоема в Ленобласти успешно прошли проверку Роспотребнадзора

Общество
Только четыре водоема в Ленобласти успешно прошли проверку Роспотребнадзора
murmansk.sledcom.ru

Санкт-Петербург, 31 мая. Проверку водоемов на пригодность для купания в Ленобласти начали специалисты Роспотребнадзора. На данный момент безопасными признали только четыре водных объекта.

Всего в Ленинградской области планируется проверить 37 пляжей. В настоящее время специалисты провели экспертизу в 34 точках. Из них 17 водоемов не соответствуют санитарным показателям, а 21 водный объект — микробиологическим.

Полностью безопасными для купания являются только два водоема в Волосовском, один в Ломоносовском и один в Тосненском районах. Об этом рассказал начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Ленинградской области Максим Палилов. На разрешенных для купания пляжах будут выставление спасательные посты, добавил председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев.

До этого Роспотребнадзор составил список водоемов, которые являются безопасными для купания в Москве. Эксперты ведомства провели необходимые исследования образцов воды.

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ленобласть роспотребнадзор купание
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Все новости / Общество / Только четыре водоема в Ленобласти успешно прошли проверку Роспотребнадзора
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