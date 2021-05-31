Только четыре водоема в Ленобласти успешно прошли проверку Роспотребнадзора

Санкт-Петербург, 31 мая. Проверку водоемов на пригодность для купания в Ленобласти начали специалисты Роспотребнадзора. На данный момент безопасными признали только четыре водных объекта.

Всего в Ленинградской области планируется проверить 37 пляжей. В настоящее время специалисты провели экспертизу в 34 точках. Из них 17 водоемов не соответствуют санитарным показателям, а 21 водный объект — микробиологическим.

Полностью безопасными для купания являются только два водоема в Волосовском, один в Ломоносовском и один в Тосненском районах. Об этом рассказал начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Ленинградской области Максим Палилов. На разрешенных для купания пляжах будут выставление спасательные посты, добавил председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев.

До этого Роспотребнадзор составил список водоемов, которые являются безопасными для купания в Москве. Эксперты ведомства провели необходимые исследования образцов воды.