Депутат Евгений Федоров оценил влияние ТПУ на жизнь Петербурга

Санкт-Петербург, 31 мая. Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) поможет петербуржцам отказаться от машин в пользу общественного транспорта. Таким мнением поделился депутат ГД Евгений Федоров.

Власти Санкт-Петербурга планируют строительство транспортно-пересадочных узлов нового поколения, которые, в первую очередь, нужны для разделения пассажирских и транспортных потоков. Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что проект станет новым этапом развития города. Одним из главных плюсов открытия ТПУ является формирование «транспортных привычек».

«Скажу как уроженец Петербурга, конечно, это будет развитие города, его новый этап транспортного быта. В будущем у людей будут формироваться транспортные привычки. Они начнут больше использовать удобное и открытое городское пространство и городской транспорт, как в Москве. Если все близко расположено, чисто и комфортно, то какой смысл идти к машине?» — отметил политик в интервью изданию NewInform.

Федоров считает, что подобные проекты, позволяющие «разгрузить» город, нужны и в других регионах страны. По мнению собеседника издания, всем городам, численность населения которых превышает несколько миллионов человек, стоит переходить на новый этап развития транспортной инфраструктуры.

Разработка проекта по строительству транспортно-пересадочных узлов нового поколения уже завершилась. Он будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).