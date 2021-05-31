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новостей
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
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Депутат Евгений Федоров оценил влияние ТПУ на жизнь Петербурга

  /   Обновлено: 31 мая 2021 15:20
Общество
Депутат Евгений Федоров оценил влияние ТПУ на жизнь Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Санкт-Петербург, 31 мая. Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) поможет петербуржцам отказаться от машин в пользу общественного транспорта. Таким мнением поделился депутат ГД Евгений Федоров.

Власти Санкт-Петербурга планируют строительство транспортно-пересадочных узлов нового поколения, которые, в первую очередь, нужны для разделения пассажирских и транспортных потоков. Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, что проект станет новым этапом развития города. Одним из главных плюсов открытия ТПУ является формирование «транспортных привычек».

«Скажу как уроженец Петербурга, конечно, это будет развитие города, его новый этап транспортного быта. В будущем у людей будут формироваться транспортные привычки. Они начнут больше использовать удобное и открытое городское пространство и городской транспорт, как в Москве. Если все близко расположено, чисто и комфортно, то какой смысл идти к машине?» — отметил политик в интервью изданию NewInform.

Федоров считает, что подобные проекты, позволяющие «разгрузить» город, нужны и в других регионах страны. По мнению собеседника издания, всем городам, численность населения которых превышает несколько миллионов человек, стоит переходить на новый этап развития транспортной инфраструктуры.

Разработка проекта по строительству транспортно-пересадочных узлов нового поколения уже завершилась. Он будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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метро федоров транспорт тпу
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Все новости / Общество / Депутат Евгений Федоров оценил влияние ТПУ на жизнь Петербурга
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