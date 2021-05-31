Наркомана из Тольятти нашли с резаными ранами в петербургском отеле

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31 мая 15:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:37
Происшествия
Суд рассматривает очередной иск Навального к владимирской колонии
15:37
Происшествия
Москвичка обвинила оперного певца Владимира Винтеркинда в краже сумки
15:35
Общество
Вернуть карманы: «подарок» к 300-летию Перми вызвал массу критики у горожан
15:35
Общество
Омбудсмен Митянина перечислила возможные причины проявления детской жестокости
15:34
Происшествия
Суд отправил уральского стрелка в СИЗО на два месяца
15:33
Экономика
Внедорожник «УАЗ-Байкал» укомплектуют климат-контролем
15:31
Экономика
Володин поддержал заявление Белоусова о металлургах
15:28
Общество
Компании «Мегалайн» и «Зингер Девелопмент» покажут проект «Залив островов» на ПМЭФ
15:24
Общество
Депутат Цивилев: новая «Горская» обеспечит Петербург необходимыми зелеными зонами
15:22
Общество
Врачи рассказали о последствиях COVID-19 для курильщиков
15:21
Общество
Эфир: Обсуждение причин отставания Петербурга в мировом парусном спорте
15:21
Ливия
Визит членов ПНЕ в Алжир и встреча Дабибы с Теббуном — что произошло в Ливии 30 мая
15:21
Политика
Анекдотом про молодого врача Ищенко указал на стратегию РФ для переговоров с США
15:20
Политика
Захарова пошутила над реакцией Запада после экстренной посадки Ryanair в Берлине
15:17
Экономика
Новые транспортно-пересадочные узлы должны облегчить жизнь петербуржцам
15:16
Происшествия
Петербуржец отравился психотропным веществом и впал в кому за рулем авто
15:14
Общество
Дагестанский ветеран может пропустить олимпиаду из-за нехватки денег
15:14
Политика
Володин одержал победу в праймериз «Единой России» от Саратовской области
15:11
Общество
Архитектор Заливухин: новая «Горская» станет логичным продолжением развития Петербурга
15:07
Общество
Юрист и представитель ОНФ назвали наболевшие проблемы водителей автобусных маршрутов
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Наркомана из Тольятти нашли с резаными ранами в петербургском отеле

Происшествия
Наркомана из Тольятти нашли с резаными ранами в петербургском отеле
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 31 мая. Врачи скорой помощи забрали из петербургской гостиницы мужчину, на теле которого были обнаружены многочисленные порезы. Он находился в состоянии наркотического опьянения.

Доставленный в больницу оказался уроженцем Тольятти, а в Петербурге проживал на Шлиссельбургском проезде. По словам сотрудников отеля, волжанин заехал утром в нормальном состоянии, после чего его нашли в луже крови, сообщает источник ФАН в полиции.

Персонал гостиницы обратил внимание на шум и звуки бьющегося стекла в номере постояльца, а когда сотрудники пришли туда, то обнаружили мужчину с многочисленными порезами на теле. Также дебошир разбил огнетушителем стеклянную дверь номера.

Медики диагностировали у гостя города отравление наркотическим веществом, резаные раны правой ладони, а также правого и левого плеча. В ходе обыска в номере были изъяты четыре шприца и две иглы.

Недавно в Петербурге задержали сантехника-наркомана, который напал на ветерана Великой Отечественной войны. Преступник действовал вместе с 18-летним подельником, сообщал сайт 360tv.ru.

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Все новости / Происшествия / Наркомана из Тольятти нашли с резаными ранами в петербургском отеле
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