Наркомана из Тольятти нашли с резаными ранами в петербургском отеле

Санкт-Петербург, 31 мая. Врачи скорой помощи забрали из петербургской гостиницы мужчину, на теле которого были обнаружены многочисленные порезы. Он находился в состоянии наркотического опьянения.

Доставленный в больницу оказался уроженцем Тольятти, а в Петербурге проживал на Шлиссельбургском проезде. По словам сотрудников отеля, волжанин заехал утром в нормальном состоянии, после чего его нашли в луже крови, сообщает источник ФАН в полиции.

Персонал гостиницы обратил внимание на шум и звуки бьющегося стекла в номере постояльца, а когда сотрудники пришли туда, то обнаружили мужчину с многочисленными порезами на теле. Также дебошир разбил огнетушителем стеклянную дверь номера.

Медики диагностировали у гостя города отравление наркотическим веществом, резаные раны правой ладони, а также правого и левого плеча. В ходе обыска в номере были изъяты четыре шприца и две иглы.

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