Петербуржец отдал мошенникам 120 тыс. рублей за билет на Евро-2020

Санкт-Петербург, 31 мая. В полицию Северной столицы обратился бизнесмен, который перевел мошенникам 120 тыс. рублей за билет на Евро-2020.

Замдиректора одной из лизинговых компаний нашел объявление в интернете, в котором якобы предлагался VIP-билет на матч между сборными России и Финляндии. После того как 45-летний мужчина перевел деньги, билет он, так и не увидел.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Полиция в настоящее время ищет подозреваемых.

Мошенники выманили у пенсионерки из Петербурга почти 5 млн рублей, сообщал ФАН. Злоумышленник позвонил пожилой женщине и представился сотрудником банка.