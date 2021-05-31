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31 мая 14:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Экономика
Премиальный седан Aurus Senat обзавелся новой модификацией
14:07
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:06
Политика
Песков подтвердил, что Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня
14:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:05
Общество
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
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Журналиста из Финляндии избили в гей-клубе Петербурга

Происшествия
Журналиста из Финляндии избили в гей-клубе Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 31 мая. Финский журналист Кости Хейсканен пострадал в результате драки в одном из ночных клубов Северной столицы. По словам 43-летнего потерпевшего, на него напал агрессивный посетитель.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 30 мая, в заведении, которое именует себя «главным гей-клубом Петербурга». Мужчина, отметил журналист, начал «пинать иностранцев и оскорблять клиентов». Когда он включил фонарик, чтобы лучше рассмотреть обидчика, тот ударил его.

«Я упал с лестницы, поднялся и вызвал охрану», — рассказал пострадавший в социальных сетях.

При этом охранники заведения, утверждает Хейсканен, проигнорировали драку. В итоге финский фотожурналист был вынужден самостоятельно скрутить нападавшего. За это время злоумышленник успел нанести ему еще несколько ударов, после чего иностранец обратился за медицинской помощью.

Жители Екатеринбурга до смерти избили охранника ларька, сообщало Федеральное агентство новостей. Причиной конфликта стал отказ злоумышленников платить за алкоголь, который они хотели приобрести.

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петербург гей клуб финский журналист
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Все новости / Происшествия / Журналиста из Финляндии избили в гей-клубе Петербурга
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