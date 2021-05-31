Журналиста из Финляндии избили в гей-клубе Петербурга

Санкт-Петербург, 31 мая. Финский журналист Кости Хейсканен пострадал в результате драки в одном из ночных клубов Северной столицы. По словам 43-летнего потерпевшего, на него напал агрессивный посетитель.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 30 мая, в заведении, которое именует себя «главным гей-клубом Петербурга». Мужчина, отметил журналист, начал «пинать иностранцев и оскорблять клиентов». Когда он включил фонарик, чтобы лучше рассмотреть обидчика, тот ударил его.

«Я упал с лестницы, поднялся и вызвал охрану», — рассказал пострадавший в социальных сетях.

При этом охранники заведения, утверждает Хейсканен, проигнорировали драку. В итоге финский фотожурналист был вынужден самостоятельно скрутить нападавшего. За это время злоумышленник успел нанести ему еще несколько ударов, после чего иностранец обратился за медицинской помощью.

Жители Екатеринбурга до смерти избили охранника ларька, сообщало Федеральное агентство новостей. Причиной конфликта стал отказ злоумышленников платить за алкоголь, который они хотели приобрести.