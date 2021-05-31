Посетительница бара перевела себе 400 тыс. рублей с телефона знакомого в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. В полицию обратился 29-летний мужчина. Он заявил, что с его счета обманным путем перевели 400 тыс. рублей.

Вместе с двумя друзьями он выпивал в ночном клубе, за соседним столиком сидела девушка, с которой ранее заявитель был не знаком. После того как друзья мужчины ушли, он пересел за ее столик. Они провели вечер вместе, а когда настала пора разъезжаться, девушка предложила помочь молодому человеку вызвать такси с его телефона.

Позже потерпевший заметил пропажу со своего банковского счета 400 тыс. рублей, их перевели по номеру телефона. Получателем оказалась девушка, с которой мужчина ранее сотрудничал по работе. Потерпевший позвонил ей для выяснения обстоятельств, сообщил источник ФАН. Факт перевода она признает, но заявляет, что ее в ночь преступления не было в том баре. Также она готова вернуть средства, если сотрудники банка с ней свяжутся и самостоятельно спишут деньги.

Житель Пензы вынес из теплового центра 400 кг труб, сообщал сайт 360tv.ru. Подозреваемого задержали, мужчина признался в краже и рассказал, что отнес трубы в пункт приема металлолома.