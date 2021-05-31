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31 мая 14:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:07
Экономика
Премиальный седан Aurus Senat обзавелся новой модификацией
14:07
Общество
МВД заявило, что в России нет условий для реализации идеи с алкозамками
14:06
Политика
Песков подтвердил, что Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня
14:06
Происшествия
Екатеринбургский стрелок признал вину в зале суда
14:05
Общество
Скончался актер фильма «Женитьба Бальзаминова» Филимон Сергеев
14:04
Общество
Компания Air France отложила очередной авиарейс в Москву
14:04
Общество
В Ростовской области 224 населенных пункта остаются без дорог
14:03
Общество
Эфир: Обсуждение проблем детства и подростковой жестокости с Анной Митяниной
14:00
Общество
Платные парковки в Краснодаре будут бесплатными еще 10 дней
14:00
Происшествия
Опубликовано видео масштабной спецоперации по выявлению оружейников
13:59
Шоу-бизнес
Данко признался, что сильно ревновал актрису Веру Сотникову к Александру Стриженову
13:58
Политика
Лавров заявил о готовности России вернуться к диалогу с НАТО
13:57
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до −2 градусов
13:56
Наука
Ученые из Сингапура обнаружили следы самого медленного землетрясения
13:54
Армия
В Западном военном округе начались комплексные мобилизационные учения
13:54
Экономика
Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 42%
13:52
Армия
Шойгу: Благодаря временному водопроводу от МО РФ удалось снять водную блокаду Крыма
13:52
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ДПС по делу о гибели юноши в Новосибирске
13:51
Политика
Бутина рассказала, как США продвигают термин «прокси»
13:49
Происшествия
СК РФ возбудил дела за размещение фото нацистов во время «Бессмертного полка»
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Посетительница бара перевела себе 400 тыс. рублей с телефона знакомого в Петербурге

Происшествия
Посетительница бара перевела себе 400 тыс. рублей с телефона знакомого в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 31 мая. В полицию обратился 29-летний мужчина. Он заявил, что с его счета обманным путем перевели 400 тыс. рублей.

Вместе с двумя друзьями он выпивал в ночном клубе, за соседним столиком сидела девушка, с которой ранее заявитель был не знаком. После того как друзья мужчины ушли, он пересел за ее столик. Они провели вечер вместе, а когда настала пора разъезжаться, девушка предложила помочь молодому человеку вызвать такси с его телефона.

Позже потерпевший заметил пропажу со своего банковского счета 400 тыс. рублей, их перевели по номеру телефона. Получателем оказалась девушка, с которой мужчина ранее сотрудничал по работе. Потерпевший позвонил ей для выяснения обстоятельств, сообщил источник ФАН. Факт перевода она признает, но заявляет, что ее в ночь преступления не было в том баре. Также она готова вернуть средства, если сотрудники банка с ней свяжутся и самостоятельно спишут деньги.

Житель Пензы вынес из теплового центра 400 кг труб, сообщал сайт 360tv.ru. Подозреваемого задержали, мужчина признался в краже и рассказал, что отнес трубы в пункт приема металлолома.

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санкт-петербург деньги перевод
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Все новости / Происшествия / Посетительница бара перевела себе 400 тыс. рублей с телефона знакомого в Петербурге
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